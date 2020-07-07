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Слух дня: Райан Рейнольдс хочет пригласить Хью Джекмана в «Дэдпула 3»

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Хью Джекман может сняться в камео в продолжении «Дэдпула». По информации WeGotThisCovered, Райан Рейнольдс хочет пригласить Джекмана в третий фильм о болтливом наемнике. При этом отмечается, что речь не идет о возвращении актера в роли Росомахи, и Джекман появится на экране в образе самого себя.

На данный момент эта информация — только слух, не подтвержденный ни одним крупным изданием.

Предполагается, что с помощью камео Джекмана в «Дэдпуле 3» Рейнольдс хочет сыграть на шуточном противостоянии, которое уже несколько лет продолжается между двумя актерами. Например, в честь 50-летия Джекмана Рейнольдс вывесил кадр из сиквела «Дэдпула» с мертвым Логаном, а до этого появилось видео, где Дэдпул мешает звезде «Величайшего шоумена» записывать поздравление с днем рождения. Недавно Джекман отметил в Instagram 24-ю годовщину свадьбы с Деборрой-Ли Фёрнесс. В ответ Рейнольдс написал в комментариях: «Держись там, Деб».

После слияния с Disney права на Дэдпула перешли к Marvel, и ожидается, что в будущем персонаж появится в одном из фильмов супергеройской франшизы. Сам Рейнольдс в декабре 2019 года заявил, что разрабатывает продолжение вместе с командой первых двух частей.

Источник: WeGotThisCovered

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