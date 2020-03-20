«Хочу домой» назвали лучшим фильмом фестиваля короткометражек «Короче»

Фестиваль короткометражного кино «Короче» объявил победителей восьмого киносмотра, который в этом году прошел на КиноПоиск HD. Лучшим фильмом жюри фестиваля во главе с продюсером Игорем Толстуновым признало ленту Татьяны Лялиной «Хочу домой». Приз зрительских симпатий КиноПоиска достался «Годовщине» Эдины Умеровой.

Фильмы основного конкурса «Короче-2020» можно посмотреть здесь.

Киносмотр в этом году вместе с Толстуновым судили Андрей Смоляков, Кристина Асмус, Клим Шипенко и Андрей Колесников. Кроме основных номинаций, участникам фестиваля были вручены четыре диплома жюри, а вместе с призом зрительских симпатий победитель получил в подарок Яндекс.Станцию.

Список победителей:

Церемония закрытия фестиваля прошла на стадионе «Калининград», а ведущей мероприятия выступила стала Юлия Хлынина («Звоните ДиКаприо!»). Все фильмы фестиваля прямо сейчас доступны пользователям онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD. Помимо показов, в рамках смотра также прошли мастер-классы с жюри, которые еще доступны в соцсетях фестиваля и КиноПоиска.

10 лучших короткометражек «Короче-2020», доступных онлайн, КиноПоиск собрал здесь.