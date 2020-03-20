«Хочу домой» назвали лучшим фильмом фестиваля короткометражек «Короче»

Фестиваль короткометражного кино «Короче» объявил победителей восьмого киносмотра, который в этом году прошел на КиноПоиск HD. Лучшим фильмом жюри фестиваля во главе с продюсером Игорем Толстуновым признало ленту Татьяны Лялиной «Хочу домой». Приз зрительских симпатий КиноПоиска достался «Годовщине» Эдины Умеровой.
Фильмы основного конкурса «Короче-2020» можно посмотреть здесь.
Киносмотр в этом году вместе с Толстуновым судили Андрей Смоляков, Кристина Асмус, Клим Шипенко и Андрей Колесников. Кроме основных номинаций, участникам фестиваля были вручены четыре диплома жюри, а вместе с призом зрительских симпатий победитель получил в подарок Яндекс.Станцию.
Список победителей:
- Лучший фильм — «Хочу домой», режиссер Татьяна Лялина;
- Лучшая режиссура — «Кое-что задаром», режиссер Алексей Талызин;
- Лучший сценарий — «Саша ищет таланты», режиссер Павел Сидоров;
- Специальный приз жюри — «Кощей», режиссер Роман Михайлов;
- Диплом жюри «За полнометражные голливудские амбиции» — «Восстание!», режиссер Бен Хансфорд;
- Диплом жюри «За смелость в раскрытии несмелых тем» — «Взрослый», режиссер Анастасия Дробик;
- Диплом жюри «За поэтизацию образа барабанщицы в короткометражном кино» — «Свидание», режиссер Анастасия Рогозина;
- Диплом жюри «За удачную попытку сделать виртуальную реальность художественной» — Escape, режиссер Александр Гаврилов;
- Приз зрительских симпатий от КиноПоиска — «Годовщина», режиссер Эдина Умерова.
Церемония закрытия фестиваля прошла на стадионе «Калининград», а ведущей мероприятия выступила стала Юлия Хлынина («Звоните ДиКаприо!»). Все фильмы фестиваля прямо сейчас доступны пользователям онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD. Помимо показов, в рамках смотра также прошли мастер-классы с жюри, которые еще доступны в соцсетях фестиваля и КиноПоиска.
10 лучших короткометражек «Короче-2020», доступных онлайн, КиноПоиск собрал здесь.
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