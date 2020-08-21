«Видел ролик уже 1000 раз»: Реакции на трейлер нового «Бэтмена»

Несмотря на значительный перерыв в съемках из-за пандемии, режиссер Мэтт Ривз смог представить на онлайн-конвенте DC FanDome мрачный и атмосферный первый трейлер «Бэтмена». В сети ролик вызвал бурную реакцию: фанаты пришли в восторг от Роберта Паттинсона в роли Темного рыцаря.

«Я после просмотра трейлеров нового „Бэтмена“ и „Чудо-женщины: 1984“».

«Трейлер редко вызывает у меня мурашки по всему телу, но бывает, я так понимаю?!»

«Я так не ждал фильм о Бэтмене с 1989 года».

«Господи, пожалуйста не дай мне умереть пока я не увижу „Бэтмена“».

«Клянусь, видел ролик нового „Бэтмена“ уже 1000 раз! Не терпится увидеть новый фильм о Бэтмене».

«Этот трейлер на повторе. В нем все отлично».

«ВВЕДИТЕ. „БЭТМЕНА“. МНЕ. ПРЯМО. В. ВЕНЫ».

«После просмотра трейлера „Бэтмена“».

«Очень нравится костюм».

Отдельно фанатам понравилось, насколько безжалостно новый Бэтмен расправляется с преступником.

«Безжалостный Бэтмен потрясающий».

«„Роберт Паттинсон не может быть Бэтменом». Роберт Паттинсон: »

«Нашел эту сцену в трейлере „Бэтмена“ и в восторге».

Фанаты также отметили, что Брюс Уэйн в исполнении Паттинсон — немного эмо и гот. В первую очередь из-за подводки, которую персонаж использует в маске.

«Роберт Паттинсон вернул „гот“ в „Готэм“».

«Роберт Паттинсон дает нам идеального эмо-Бэтмена, которого мы заслуживаем».

«МИР ЗАСЛУЖИВАЕТ ЭМО-БЭТМЕНА. ПОЕЕЕЕЕЕЕХАЛИ».

«Бэтмен всегда был эмо, но Брюс Уэйн в исполнении Роберта Паттинсона первый, кто по канону был на концерте My Chemical Romance».

«Спасибо Мэтту Ривза за понимание, что самая важная часть мифологии персонажа: Бэтмен **** эмо».

По словам Ривза, при создании «Бэтмена» он вдохновлял криминальными картинами 1970-х, такими как «Китайский квартал» Романа Полански и «Таксист» Мартина Скорсезе. Но фанаты обратили внимание на сходство с другим фильмом — триллером Дэвида Финчера «Семь».

Другие обратили внимание на сцену, в которой Паттинсон спасает человека от машины. Тоже самое он делал в «Сумерках».

«Всегда спасает людей от машин».

«„Я месть“, но сперва дай спасу твою жопу, как в „Сумерках“».

И, разумеется, уже появился первый фан-арт:

«Если ты справедливость, то почему ты лжешь».

«Я признаю только Бэтмена панка, и только Бэтмена панка».