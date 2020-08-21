«Видел ролик уже 1000 раз»: Реакции на трейлер нового «Бэтмена»

Несмотря на значительный перерыв в съемках из-за пандемии, режиссер Мэтт Ривз смог представить на онлайн-конвенте DC FanDome мрачный и атмосферный первый трейлер «Бэтмена». В сети ролик вызвал бурную реакцию: фанаты пришли в восторг от Роберта Паттинсона в роли Темного рыцаря.
«Я после просмотра трейлеров нового „Бэтмена“ и „Чудо-женщины: 1984“».
«Трейлер редко вызывает у меня мурашки по всему телу, но бывает, я так понимаю?!»
«Я так не ждал фильм о Бэтмене с 1989 года».
«Господи, пожалуйста не дай мне умереть пока я не увижу „Бэтмена“».
«Клянусь, видел ролик нового „Бэтмена“ уже 1000 раз! Не терпится увидеть новый фильм о Бэтмене».
«Этот трейлер на повторе. В нем все отлично».
«ВВЕДИТЕ. „БЭТМЕНА“. МНЕ. ПРЯМО. В. ВЕНЫ».
«После просмотра трейлера „Бэтмена“».
«Очень нравится костюм».
Отдельно фанатам понравилось, насколько безжалостно новый Бэтмен расправляется с преступником.
«Безжалостный Бэтмен потрясающий».
«„Роберт Паттинсон не может быть Бэтменом».
Роберт Паттинсон: »
«Нашел эту сцену в трейлере „Бэтмена“ и в восторге».
Фанаты также отметили, что Брюс Уэйн в исполнении Паттинсон — немного эмо и гот. В первую очередь из-за подводки, которую персонаж использует в маске.
«Роберт Паттинсон вернул „гот“ в „Готэм“».
«Роберт Паттинсон дает нам идеального эмо-Бэтмена, которого мы заслуживаем».
«МИР ЗАСЛУЖИВАЕТ ЭМО-БЭТМЕНА. ПОЕЕЕЕЕЕЕХАЛИ».
«Бэтмен всегда был эмо, но Брюс Уэйн в исполнении Роберта Паттинсона первый, кто по канону был на концерте My Chemical Romance».
«Спасибо Мэтту Ривза за понимание, что самая важная часть мифологии персонажа: Бэтмен **** эмо».
По словам Ривза, при создании «Бэтмена» он вдохновлял криминальными картинами 1970-х, такими как «Китайский квартал» Романа Полански и «Таксист» Мартина Скорсезе. Но фанаты обратили внимание на сходство с другим фильмом — триллером Дэвида Финчера «Семь».
Другие обратили внимание на сцену, в которой Паттинсон спасает человека от машины. Тоже самое он делал в «Сумерках».
«Всегда спасает людей от машин».
«„Я месть“, но сперва дай спасу твою жопу, как в „Сумерках“».
И, разумеется, уже появился первый фан-арт:
«Если ты справедливость, то почему ты лжешь».
«Я признаю только Бэтмена панка, и только Бэтмена панка».
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