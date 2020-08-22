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«Отряд самоубийц» Джеймса Ганна: Видео со съемок и промо-ролик с актерским составом

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В рамках онлайн-фестиваля DC FanDome Джеймс Ганн представил первые материалы по «Отряду самоубийц». Во время трансляции зрителям показали ролик со съемочной площадки, а также промо с актерским составом.

Видео со съемок:

Ролик с актерским составом:

Нэйтан Филлион — T.D.K.
Джай Кортни — Бумеранг 
Шон Ганн — Уизел 
Алиси Брага — Солсориа
Питер Капальди — Мыслитель
Нг Мэйлин — Монгал
Идрис Эльба — Бладспорт
Даниэла Мелшиор — Крысолов 
Давид Дастмалчян — Мистер Полька-Дот
Марго Робби — Харли Квинн 
Флуа Борг — Копье 
Майкл Рукер — Савант
Юэль Киннаман — Рик Флаг
Виола Дэвис — Аманда Уоллер 
Джон Сина — Миротворец 
ПитДэвидсон — Черный страж 

Также Ганн выложил первый постер картины:

«Отряд самоубийц» — команда суперзлодеев, собранная агентом разведки Амандой Уоллер и действующая в интересах правительства. Под угрозой смерти она заставляет их выполнять секретные операции, о которых не должен знать остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать и поставить на его место другого преступника.

Фильм выйдет в прокат 4 августа 2021 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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