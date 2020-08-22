«Отряд самоубийц» Джеймса Ганна: Видео со съемок и промо-ролик с актерским составом

В рамках онлайн-фестиваля DC FanDome Джеймс Ганн представил первые материалы по «Отряду самоубийц». Во время трансляции зрителям показали ролик со съемочной площадки, а также промо с актерским составом.
Видео со съемок:
Ролик с актерским составом:
Также Ганн выложил первый постер картины:
«Отряд самоубийц» — команда суперзлодеев, собранная агентом разведки Амандой Уоллер и действующая в интересах правительства. Под угрозой смерти она заставляет их выполнять секретные операции, о которых не должен знать остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать и поставить на его место другого преступника.
Фильм выйдет в прокат 4 августа 2021 года.
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