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Netflix закрыл сериалы «Общество» и «Мне это не нравится» из-за пандемии коронавируса

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Netflix отказался от съемок вторых сезонов двух сериалов — «Мне это не нравится» и «Общество». По данным Deadline, такое решение вызвано пандемией коронавируса, которая усложнила производство обоих проектов. 

 «Мне это не нравится» официально не продлили на второй сезон, но сценарии новых серий уже были написаны, и создатели вовсю готовились к съемкам.

О том, что «Общество», получит продолжение, стало известно прошлым летом. Съемки должны были начаться в сентябре, но Netflix отменил свои планы, поскольку в условиях пандемии собрать всех актеров на площадке было невозможно, а бюджет сезона продолжал расти из-за простоя.

«Мне это не нравится» основан на одноименном комиксе Чарльза С. Форсмана и рассказывает о 17-летней Сидни (София Лиллис), которая пытается справиться со школьной жизнью, половым созреванием и странными суперспособностями, проснувшимися глубоко внутри.

По сюжету «Общества» группа подростков просыпается в копии своего города, в которой нет взрослых. Вскоре между группами молодых людей начинается борьба за власть, которая перерастает в насилие. Главную героиню, Элли Прессман, сыграла Кэтрин Ньютон.

Источник: Deadline

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