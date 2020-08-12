«Нолан снял своего „Бонда“»: Что пишут в первых рецензиях на «Довод»

21 августа СМИ опубликовали первые рецензии на «Довод» Кристофера Нолана. Мнения журналистов в основном положительные: рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 88%, а средний балл Metacritic — 71/100.

«Довод» рассказывает о новой эпохе международного шпионажа. Главный герой (его играет Джон Дэвид Вашингтон) становится агентом секретной организации, которая пытается остановить опасного террориста. Используя технику инверсии времени и слово «довод», он должен спасти человечество от неминуемой гибели.

Рассказываем, за что хвалят и критикуют новую работу Кристофера Нолана.

Многие критики сравнивают ленту с франшизой о Джеймсе Бонде. «”Довод” — это “Бонд”, только без бэкграунда. Это шпионская феерия, снятая в Италии, Эстонии, Индии, Норвегии, Великобритании и США. Она работает так же, как фильмы про 007, но при этом ей не нужно опираться на культурное наследие или клише. Нолан снял собственного “Бонда”, позаимствовав все, за что он его любит, и отбросив то, что ему не по душе, и сделал это в своем фирменном стиле (отсюда и возня с материей времени)», — пишет Empire.

Критик Total Film поставил «Доводу» высший балл, но уточнил, что для полного понимания фильма его нужно посмотреть несколько раз: «“Не пытайся понять это, просто почувствуй”, — говорит ученая в исполнении Клеманс Поэзи. Это своего рода послание для зрителей, самые преданные из которых будут расшифровывать фильм в ближайшие месяцы».

Автора особенно впечатлило то, как Нолан изобразил на экране инверсию времени: «Сейчас, когда мастера по спецэффектам могут показать на экране что угодно, стремление Нолана снимать кино без графики достигает эффекта, сравнимого с тем, который испытываешь при виде топающего тиранозавра в “Парке Юрского периода". Этот фильм показывает невозможные вещи так, словно они происходят наяву».

Variety отмечает, что сюжет «Довода» достаточно прямолинейный, а сам фильм идеально подходит для просмотра в IMAX и тематически напоминает «Начало»: «Это большое, веселое и грандиозное кино, которое удовлетворит тех, кто соскучился по таким масштабным, заточенным под IMAX зрелищам <...> Как и в “Начале”, где язык фильма-ограбления был основой для исследования хронологии и сознания, Нолан маскирует “Довод” под шпионский триллер, чтобы вернуться к этим же темам».

Автор IndieWire, поставивший фильму 3-/5, пишет, что у «Довода» слишком запутанный сюжет. Он ругает ленту за слабо раскрытых героев, игру актеров и диалоги. «В "Доводе" совсем не чувствуется легкость. Нолан просто обращает время вспять, пытаясь оживить мертвые идеи», — считает критик.

К похожему выводу пришла Кэтрин Шоард из The Guardian: «Есть нечто неприятное в фильме, который детально объясняет свою псевдонаучную концепцию, но при этом уверяет вас, что вы, вероятно, не поняли его замысел». Журналиста также недовольна главным злодеем, которого сыграл Кеннет Брана: «Чем больше мы узнаем о его планах на человечество, тем меньше нам интересно, осуществит ли он их в итоге или нет». Она также считает, что у фильма «утомительная атмосфера», а в сценарии много лишних диалогов.

Впрочем, Шоард не отрицает, что «Довод» вышел зрелищным: «Главная сила фильма — это экшен-сцены. В одной из них есть грузовой самолет, а в другой — погоня за несколькими автомобилями».

«Довод» выйдет в российский прокат 3 сентября.