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Слух дня: Райан Рейнольдс может сняться в «Звездных войнах» Тайки Вайтити

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Согласно источникам WeGotThisCovered, Тайка Вайтити планирует пригласить Райана Рейнольдса в свой фильм во вселенной «Звездных войн». Утверждается, что речь идет о совершенно новом персонаже, но детали не раскрываются. Иснайдеры отмечают, что участие Рейнольдса в проекте зависит в первую очередь от того, сможет ли актер найти время в своем загруженном графике.

На данный момент эта информация — только слух, не подтвержденный ни одним крупным изданием.

Подробности о «Звездных войнах» Вайтити отсутствуют. Известно лишь, что режиссер напишет сценарий картины совместно с Кристи Уилсон-Кернс, автором военной ленты «1917».

На данный момент в рабочем графике Рейнольдса значится несколько проектов, среди которых экранизация игры «Логово дракона», музыкальная комедия «Рождественская история», безымянная картина о путешествии во времени Шона Леви и третья часть «Дэдпула».

Источник: WeGotThisCovered

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