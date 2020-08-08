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Режиссер «Тройной границы» может поставить спин-офф Человека-паука о Крэйвене-охотнике

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Студия Sony предложила Джей Си Чендору («Тройная граница») занять режиссерское кресло проекта о Крэйвене-охотнике, одном из классических злодеев Человека-паука. Сейчас с постановщиком идут переговоры. Ричард Уэнк («Великий уравнитель») написал сценарий картины.

Крэйвен-охотник, он же Сергей Кравинов, дебютировал на страницах комиксов о Человеке-пауке в 1964 году. Выходец их семьи русских аристократов, он всю жизнь посвятил охоте. Увлечение в итоге превратилось в одержимость и, чтобы доказать миру, что он величайший охотник в мире, Кравинов взялся одержать победу над Человеком-пауком.

Несмотря на многочисленные таланты и сверхчеловеческие силу, скорость и ловкость, которые он получил благодаря смеси редких трав, Крэйвен снова и снова терпел поражение в схватке с супергероем. Несмотря на это, он продолжал охоту за Человеком-пауком, которого считал величайшей добычей.

За годы существования Крэйвен-охотник появлялся в сотне историй о Человеке-пауке и множестве других комиксов Marvel. Один из самых известных сюжетов, связанных с персонажем — «Последняя охота Крэйвена», в финале которого Кравинов погибает.

Кроме проекта о Крэйвене, студия Sony работает над несколькими фильмами о персонажах, связанных с Человеком-пауком. Роберто Орси («Трансформеры») пишет сценарий безымянного проекта, а С. Дж. Кларксон («Джессика Джонс») занимает режиссерское кресло картины о провидице Мадам Паутине. Кроме этого Оливия Уайлд поставит ленту, главной героиней которой станет Женщина-паук.

Источник: Deadline

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