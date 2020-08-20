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Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Он появится в фильме про Флэша

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Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в новом фильме DCEU, который будет посвящен Флэшу. Об этом рассказал режиссер картины Андрес Мускетти в интервью Vanity Fair. 

По словам постановщика, его фильм покажет эмоциональные отношения между Брюсом Уэйном и Барри Алленом. Мускетти отметил, между героями немало общего, поскольку оба выросли без родителей. 

«У Бэтмена Аффлека есть ярко выраженная двойственность. Он мужественный, у него внушительное телосложение и особенный подбородок, но в то же время он очень уязвимый», — подчеркнул режиссер. Он также добавил, что Аффлек знает, как изобразить такого героя на экране. 

В основу «Флэша» ляжет серия комиксов «Flashpoint», действие которой происходит в альтернативной реальности. Помимо Аффлека, к роли Темного рыцаря вернется другой актер — Майкл Китон. Появится ли вместе с ними версия Роберта Паттинсона, пока не известно, но Мускетти уточнил, что именно Бэтмен Аффлека сыграет ключевую роль в истории. 

Ранее Аффлек сыграл Брюса Уэйна в двух проектах DCEU — «Бэтмене против Супермена» и «Лиге справедливости». Он планировал выступить режиссером сольного фильма о Бэтмене, но вскоре отказался от этой идеи. В итоге роль отошла Паттинсону — картину с его участием снимает Мэтт Ривз, она выйдет в сентябре 2021 года. 

Премьера «Флэша» намечена на 3 июня 2022 года.

Источник: Vanity Fair 

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