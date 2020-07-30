Пасхалка дня: Во втором сезоне «Академии „Амбрелла“» спрятано 43 изображения воробьев

Создатели сериала «Академия „Амбрелла“» спрятали во всех эпизодах второго сезона изображения воробьев. 43 картинки раскиданы повсюду — их можно встретить на музыкальной пластинке, на бутылке виски или тракторе. YouTube-канал британского и ирландского Netflix собрал в одном видео все 43 изображения, чтобы их не пришлось искать самостоятельно.

По сюжету сериала в 1989 году несколько женщин, которые до этого не были беременны, одновременно рожают младенцев. Семерых детей выкупает загадочный миллиардер Реджинальд Харгривз и начинает тренировать из них супергероев. Спустя много лет они встречаются на похоронах своего приемного отца и попутно узнают о приближающемся конце света. У них есть чуть больше недели, чтобы разобраться с собственными проблемами и остановить апокалипсис.

В финале первого сезона апокалипсис все-таки настиг Землю, но герои благодаря Номеру Пять успели вернуться в прошлое. Они переместились на несколько десятилетий назад, в 1960-е, но оказались там в разное время. Последним появился сам Номер Пять, который быстро понял, что миру грозит очередной конец света. Братья и сестры Харгривз должны найти способ воссоединиться и вновь попытаться спасти человечество.

Внимание: в следующем абзаце содержится спойлер для второго сезона «Академии „Амбрелла“»!

Во втором сезоне Харгривзы все-таки смогли выбраться из 1960-х, окончательно разобравшись с проблемами в прошлом. Однако в родном времени, где апокалипсис так и не произошел, героев ждал неожиданный сюрприз. Их приемный отец, погибший в первом сезоне, оказался жив. Кроме того, в этой реальности никакой академии «Амбрелла» не существует, а ее место заняла академия «Спэрроу» («Воробей») с совершенно другими людьми. Судя по всему, именно поэтому создатели спрятали в продолжении изображения воробьев, намекнув таким образом на концовку сезона.