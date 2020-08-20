Netflix обвинили в сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки»

9 сентября на Netflix выйдет французская картина «Милашки», рассказывающая о 11-летних девочках, увлекающихся тверкингом. Ленту уже показывали на кинофестивале «Сандэнс» и в Берлине, а на Rotten Tomatoes у фильма 82% «свежести». Однако после выхода первого трейлера и нового постера проект и его создателей начали обвинять в педофилии из-за чрезмерной сексуализации исполнительниц главных ролей.

Главная героиня картины — 11-летняя Эми, которая в попытке сбежать от проблем в семье присоединяется к танцевальной тверк-группе «Милашки». С помощью танца они исследуют свою женственность и бросают вызов своим родителям.

В Twitter в адрес стрим-сервиса посыпались многочисленные обвинения из-за сюжета и рекламной компании фильма.

«Против людей, участвовавших в создании французского фильма „Милашки“ на Netlfix, должно быть возбуждено дело. Сексуализировать 11-летних детей — плохо, даже ради Искусства. Этот фильм — благодатная почва для педофилов».

«Поверить не могу, что „Милашки“ — настоящий фильм на Netflix».

«Netflix, это еще за что ****?»

«Netflix. Нам надо поговорить».

«Просто сравните оригинальный французский постер „Милашек“ и изображение, которое выбрал Netflix. Кто-нибудь заметил разницу?»

«Давайте обсудим, как Netflix убрал эпизод „В Филадельфии всегда солнечно“ из-за блэкфейса, но спокойно показывает французский фильм о детях, танцующих сексуальный танец?!»

«Команда осмотрщиков Netflix утверждает „Милашек“ для своей платформы».

«Только что обнаружила трейлер фильма „Милашки“ на Netflix и откровенная сексуализация маленьких девочек ОТВРАТИТЕЛЬНА. Никто не хочет видеть своих детей в такой одежде и таких позах. ПОЧЕМУ ОБ ЭТОМ НИКТО НЕ ГОВОРИТ?»

«На Netflix выходит фильм „Милашки“ о 11-летний, танцующих в тверк-группе. Отдельные рецензии утверждают, что это „комментарий“ о сексуализации детей, но постер вот такой. И не забывайте, исполнительнице главной роли на самом деле 11 лет. В фильме и в жизни».

Netflix пока никак не прокомментировал претензии и по-прежнему планирует выпускать «Милашек» 9 сентября.