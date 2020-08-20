КиноПоиск

Съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном возобновятся в Англии в сентябре

Обсудить0

Актерский состав и съемная группа «Бэтмена» готовятся вернуться к работе над картиной. Согласно информации Variety, студия Warner планирует возобновить производство на студии Leavesden в Великобритании в первых числах сентября.

Производство «Бэтмена» было заморожено с середины марта на фоне пандемии коронавируса. На протяжении семи недель съемки проходили в Лондоне, после чего должны были переместиться в Ливерпуль. Однако в итоге студия приняла решение приостановить производство. Изначально планировалось возобновить его через две недели, но в итоге пауза затянулась на несколько месяцев.

Представители студии пока никак не прокомментировали представленную информацию.

В новом фильме не будет истории происхождения Бэтмена. Вместо этого Ривз намерен показать, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

Замороженные съемки сказались на дате выхода «Бэтмена». Лента ожидалась в кинотеатрах 25 июня 2021 года, но теперь увидит свет 1 октября 2021-го.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Variety

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Оливия Уайлд поставит для Sony безымянный фильм по комиксам Marvel

Оливия Уайлд поставит для Sony безымянный фильм по комиксам Marvel

Сегодня, 09:185
Опрос: Американские зрители предпочтут посмотреть блокбастеры дома

Опрос: Американские зрители предпочтут посмотреть блокбастеры дома

Вчера6
Трейлер фильма «Смерть на Ниле»: Кеннет Брана возвращается в образе Эркюля Пуаро

Трейлер фильма «Смерть на Ниле»: Кеннет Брана возвращается в образе Эркюля Пуаро

Вчера12
Смотреть дома или идти в кинотеатр? Как пандемия изменила наши отношения с кино
Крупным планом

ПодкастСмотреть дома или идти в кинотеатр? Как пандемия изменила наши отношения с кино

18 августа6

Главное сегодня

Фильм недели: «Поезд в Пусан 2». Дикий зомби-боевик про ужасы 2020-го (но уже без поезда)

Сегодня0
Фильм недели: «Поезд в Пусан 2». Дикий зомби-боевик про ужасы 2020-го (но уже без поезда)
Netflix обвинили в сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки»

Netflix обвинили в сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки»

50 минут назад5
Большое обновление КиноПоиск HD для телевизоров
Блог команды

Большое обновление КиноПоиск HD для телевизоров

52 минуты назад4
Премьера на КиноПоиске: Дублированный трейлер драмы «Гнездо» с Джудом Лоу и Кэрри Кун

Премьера на КиноПоиске: Дублированный трейлер драмы «Гнездо» с Джудом Лоу и Кэрри Кун

Сегодня, 12:011
Бортич и Супермен: 10 лучших короткометражек фестиваля «Короче-2020», доступных онлайн
КиноПоиск HD

Бортич и Супермен: 10 лучших короткометражек фестиваля «Короче-2020», доступных онлайн

Вчера9
Съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном возобновятся в Англии в сентябре

Съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном возобновятся в Англии в сентябре

3 часа назад1
Вышел тизер фильма «Конек-горбунок» — новой экранизации сказки Петра Ершова

Вышел тизер фильма «Конек-горбунок» — новой экранизации сказки Петра Ершова

Сегодня, 12:178
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт