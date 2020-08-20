Съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном возобновятся в Англии в сентябре

Актерский состав и съемная группа «Бэтмена» готовятся вернуться к работе над картиной. Согласно информации Variety, студия Warner планирует возобновить производство на студии Leavesden в Великобритании в первых числах сентября.

Производство «Бэтмена» было заморожено с середины марта на фоне пандемии коронавируса. На протяжении семи недель съемки проходили в Лондоне, после чего должны были переместиться в Ливерпуль. Однако в итоге студия приняла решение приостановить производство. Изначально планировалось возобновить его через две недели, но в итоге пауза затянулась на несколько месяцев.

Представители студии пока никак не прокомментировали представленную информацию.

В новом фильме не будет истории происхождения Бэтмена. Вместо этого Ривз намерен показать, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

Замороженные съемки сказались на дате выхода «Бэтмена». Лента ожидалась в кинотеатрах 25 июня 2021 года, но теперь увидит свет 1 октября 2021-го.

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Источник: Variety