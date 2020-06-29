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Сашу Барона Коэна заметили в образе Бората. Кажется, актер готовит сиквел комедийного хита

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Пользователь Twitter @switzonthegreat опубликовал видео с Сашей Бароном Коэном в образе Бората, которое он снял на улицах Лос-Анджелеса. Предполагается, что в объектив камеры попали съемки продолжения комедии 2006 года о телеведущем из Казахстана. Коэн в знакомом сером костюме и с усами Бората едет в желтом грузовике следом за фургоном со съемочной группой.

«Только что видел, как живьем снимают, как в моем районе Борат катается на желтом грузовике!»

Коэн или его представители пока никак не прокомментировали видео, а о съемках продолжения «Бората» нет никакой официальной информации.

Борат — одно из альтер эго Коэна, выходец из Казахстана, приехавший в Штаты снимать репортаж о «величайшей в мире стране». Путешествуя по США, он общается с местными жителями, часто выставляя их в неудобном свете своим поведением. Съемки картины проходили тайно, и большинство американцев, появившихся на экране, тогда понятия не имели, что участвуют в розыгрыше. Картина стала хитом проката и собрала 261 млн долларов при небольшом бюджете в 18 млн долларов.

Сейчас Коэн, вероятно, работает над вторым сезоном передачи «Кто есть Америка?», в которой комик в образах разных персонажей издевается над американской политикой.

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