Премьера на КиноПоиске: Дублированный трейлер драмы «Гнездо» с Джудом Лоу и Кэрри Кун

«Гнездо» — пугающая драма о цене человеческих амбиций. Режиссер Шон Дуркин демонстрирует, как желание обрести определенный статус в обществе способно уничтожить не только человека, но и его окружение.

Талантливый предприниматель Рори (Джуд Лоу) уверен, что у него есть все для счастливой жизни: роскошный особняк, успешный бизнес, красавица жена (Кэрри Кун) и послушные дети. Но ему хочется большего. В погоне за наживой он бросает все и отправляется в Англию покорять новые вершины. Но Старый Свет не так прост, и Рори приходится изворачиваться, лгать и предавать, чтобы сохранить свой роскошный стиль жизни.

Российская премьера картины состоится 24 сентября.