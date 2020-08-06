Видео дня: Музыкальный ремикс со звездами нового «Отряда самоубийц»

22 августа в рамках онлайн-конвента DC FanDome режиссер Джеймс Ганн расскажет об «Отряде самоубийц 2». Постановщик показал в Twitter анонс своей панели, в которой принимают участие практически все актеры проекта, но теперь он поделился альтернативной версией видео. Флула Борг, чья роль в сиквеле пока не раскрывается, сделал музыкальный ремикс, превратив слова коллег в зажигательный трек.
«Флула — один из лучших людей, с которыми я познакомился на съемках „Отряда самоубийц 2“. Он сделал этот невероятный ремикс — „видео со съемок“ — для нашей грядущей панели на DC FanDome, которая пройдет в эту субботу. Наслаждайтесь».
Бесплатный онлайн-фестиваль DC FanDome пройдет 22 и 23 августа. Кроме нового «Отряда самоубийц», в рамках конвента будут представлены «Чудо-женщина: 1984», «Флэш», «Лига справедливости Зака Снайдера» и «Бэтмен» Мэтта Ривза. С полным расписанием можно ознакомиться здесь.
- «Отряд самоубийц» — команда суперзлодеев, собранная Амандой Уоллер в качестве пушечного мяса и действующая в интересах правительства. Угрожая смертью она заставляет их выполнять секретные операции, о которых не должен знать остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать, поставив на его место другого преступника.
- В новом фильме невольными агентами правительства станут Человек-в-Горошек, Король Акул, Миротворец, Крысолов и Бронзовый Тигр/Линчеватель. Ганн тщательно скрывает, какие персонажи появятся в продолжении.
- Сюжет сиквела не раскрывается. Предполагается, что новой команде смертников придется разбираться с амбициозным и харизматичным злодеем, известным под именем Генерал, диктатором некоей латиноамериканской страны.
- В продолжении снялись Давид Дастмалчян, Даниэла Мелшиор, Стив Эйджи, Джон Сина, Марго Робби, Джай Кортни, Юэль Киннаман, Идрис Эльба. В фильме также задействованы Тайка Вайтити, Алиси Брага, Нэйтан Филлион, Майкл Рукер, Пит Дэвидсон, Питер Капальди, Шон Ганн и Сторм Рейд.
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