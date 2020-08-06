Видео дня: Музыкальный ремикс со звездами нового «Отряда самоубийц»

22 августа в рамках онлайн-конвента DC FanDome режиссер Джеймс Ганн расскажет об «Отряде самоубийц 2». Постановщик показал в Twitter анонс своей панели, в которой принимают участие практически все актеры проекта, но теперь он поделился альтернативной версией видео. Флула Борг, чья роль в сиквеле пока не раскрывается, сделал музыкальный ремикс, превратив слова коллег в зажигательный трек.

«Флула — один из лучших людей, с которыми я познакомился на съемках „Отряда самоубийц 2“. Он сделал этот невероятный ремикс — „видео со съемок“ — для нашей грядущей панели на DC FanDome, которая пройдет в эту субботу. Наслаждайтесь».

Бесплатный онлайн-фестиваль DC FanDome пройдет 22 и 23 августа. Кроме нового «Отряда самоубийц», в рамках конвента будут представлены «Чудо-женщина: 1984», «Флэш», «Лига справедливости Зака Снайдера» и «Бэтмен» Мэтта Ривза. С полным расписанием можно ознакомиться здесь.