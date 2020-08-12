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Оливия Уайлд поставит для Sony безымянный фильм по комиксам Marvel

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Оливия Уайлд разработает и поставит для Sony безымянный фильм о супергероине комиксов Marvel, сообщает Deadline. Сценарий картины напишет Кэти Силберман, работавшая с Уайлд над полнометражным режиссерским дебютом актрисы — комедией «Образование». Подробности проекта не раскрываются, но предполагается, что центральным персонажем ленты станет Женщина-паук.

Женщина-паук дебютировала на страницах комиксов Marvel в конце 1970-х. За годы существования костюм супергероини примерили разные персонажи, но самая известная из них — Джессика Дрю, первая Женщина-паук. В детстве она тяжело заболела в результате облучения ураном, и, чтобы спасти дочь, отец-ученый ввел ей экспериментальную формулу, основанную на радиоактивной крови паука. Формула спасла ей жизнь и подарила суперспособности, похожие на силы Человека-паука.

В образе Женщины-паука Дрю несколько лет сражалась с преступниками и суперзлодеями, пока не была убита в финальном выпуске личной комикс-серии. В конце 2000-х Дрю вернулась в комиксы Marvel и в последние годы остается главной Женщиной-пауком. На данный момент не известно, как Уайлд изменит персонажа для своего фильма и будет ли использовать именно историю Джессики Дрю.

В Twitter Уайлд намекнула, что ее проект действительно связан с пауком.

Прежде чем приступить к съемкам безымянного проекта Sony, Уайлд поставит триллер «Не волнуйся, солнышко» с Шайа ЛаБафом, Флоренс Пью, Дакотой Джонсон и Крисом Пайном.

Источник: Deadline

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