Трейлер фильма «Последняя капля»: Билл Мюррей налаживает отношения с дочерью

Вышел первый трейлер ленты «Последняя капля» — нового режиссерского проекта Софии Копполы. Главные роли в картине, в которой постановщица исследует темы семьи и родительской любви, исполнили Билл Мюррей, Рашида Джонс и Марлон Уайанс.

Лаура (Джонс) думает, что она счастлива замужем, но, когда ее муж Дин (Уайанс) начинает проводить вечера в офисе с новой коллегой, в ее голову закрадываются сомнения. Лаура обращается за помощью к своему харизматичному и импульсивному отцу Феликсу (Мюррей), который предлагает начать слежку за Дином. Когда отец и дочь отправляются в приключение по ночному Нью-Йорку, неожиданно для себя они обнаруживают, что в основе этого путешествия лежат их собственные отношения.

«Последняя капля» выйдет на сервисе Apple TV+ в октябре 2020 года.