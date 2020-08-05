Видео дня: Дизайнер воссоздала в изоляции финал «Космической одиссеи»

Нью-йоркский дизайнер Лидия Кэмброн решила своими силами воссоздать в домашних условиях финал фильма Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». Так на свет появилось видео «2020 год: Изоляционная одиссея». Кэмброн максимально близко повторяет сцены из ленты 1968 года, используя родные интерьеры своей квартиры и подручные средства (например, вместо вида Земли используется пазл с видом Земли). Получилось очень похоже.

«„2020 год: Изоляционная одиссея“ — реконструкция знаменитого финала „Космической одиссеи“, — написала Кэмброн под видео. — Воссозданное в условиях домашнего карантина путешествие сквозь время подстраивается под будничную драму самоизоляции, одновременно издеваясь над созерцательной сагой жизни дома и в одиночестве. Май 2020-го».