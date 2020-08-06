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Трейлер фильма «Смерть на Ниле»: Кеннет Брана возвращается в образе Эркюля Пуаро

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После «Убийства в Восточном экспрессе» Кеннет Брана возвращается с новой экранизацией детектива Агаты Кристи об Эркюле Пуаро. На этот раз он перенес на большой экраны роман «Смерть на Ниле» — ключевое произведение в «восточном цикле» Пуаро. Брана вновь играет бельгийского детектива. Вместе с ним в фильме снялись Галь ГадотАрми ХаммерРоуз ЛеслиАннетт БенингЭмма МаккейЛетишиа Райт и Расселл Брэнд.

Действие фильма развивается на борту парохода «Карнак», идущего по Нилу, где Пуаро вынужден расследовать смерть богатой наследницы. Постепенно детектив понимает, что убийство — это не единственное правонарушение, которое совершается или прямо на борту, или ранее совершено людьми, плывущими на «Карнаке». Среди пассажиров обнаруживаются два вора, мошенник, оголтелый коммунист и даже международный террорист.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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