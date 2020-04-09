Опрос: Американские зрители предпочтут посмотреть блокбастеры дома

Компании Performance Research и Full Circle Research предоставили Variety результаты опроса 1000 американцев об их зрительских предпочтениях. Один из главных вопросов, ответ на который искали исследователи, связан с так называемым кинотеатральным окном — разницей между прокатом фильма в кинотеатрах и возможностью посмотреть его дома.

Параллельно респондентов спрашивали, когда бы они хотели посмотреть ряд блокбастеров, релизы которых состоятся как в 2020-м, так и в 2021 году. Вопрос стоял так: «Как и когда вы предпочитаете посмотреть эти фильмы?»

Самым малочисленным ответом оказался «Хочу смотреть это кино только в кинотеатрах». Распределение по блокбастерам таково:

На втором месте ответ «Предпочту посмотреть в кинотеатре, но спокойно посмотрю вместо этого дома»:

И, наконец, на первом месте ответ «Не хочу смотреть в кинотеатре, хочу смотреть прямо сейчас дома»:

Больше всего в кинотеатрах зрители хотят увидеть сиквел боевика Тони Скотта «Лучший стрелок», в котором также снялся Том Круз — его предпочли бы увидеть только в кинотеатрах 19% респондентов. Меньше всего в кинотеатрах хотят смотреть «Мулан» и «Тихое место 2». Отметим, что 5 августа студия Disney решила показывать «Мулан» в США на стриминг-платформе Disney+, а исследование проводилось с 3 по 10 августа.

Что же касается кинотеатрального окна, то оно до недавнего времени составляло 90 дней. В июле 2020-го крупнейшая сеть кинотеатров AMC договорилась со студией Universal о сокращении окна: после релиза на больших экранах, через 17 дней, фильмы студии окажутся на платных видеосервисах, где их можно будет посмотреть за 20 долларов.

Согласно данным Performance Research и Full Circle Research, только 12% опрошенных совершенно точно сначала будут смотреть фильм в кинотеатре, если существующее 90-дневное окно сохранится. Еще 15%, возможно, пойдут в кино; не уверены 29%; возможно, подождут цифрового релиза через 90 дней и посмотрят дома — 21%, а 23% определенно будут ждать просмотра дома, игнорируя кинотеатры.

Если же между кинопремьерой и выходом на PVOD будет 17 дней, то количество зрителей, готовых смотреть дома, увеличивается до 25%, а возможно, будут ждать цифрового релиза уже 28%. До кинотеатров при этом доберется примерно 16%. Неуверенных станет чуть больше — 31%.

Самая критичная для кинотеатров ситуация наблюдается при вопросе «Что если между выходом фильма в кинотеатре и на видеосервисах вообще не будет зазора?». Количество тех, кто определенно будет смотреть новую картину дома, увеличивается до 39%.

Источник: Variety