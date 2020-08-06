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DeepFake дня: Омоложенный Роберт Де Ниро в «Ирландце»

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В новом видео автор YouTube-канала Shamook показал альтернативный способ омоложения Роберта Де Ниро в криминальной драме «Ирландец». Вместо дорогостоящих спецэффектов и сложных съемок он с помощью технологии DeepFake наложил лицо молодого Де Ниро поверх пожилого. В некоторых местах результат действий DeepFake смотрится лучше версии Мартина Скорсезе.

DeepFake — технология синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте, которая позволяет соединять и накладывать существующие изображения и видео на исходные изображения или видеоролики. В 2017 году эта методика получила распространение в связи с появлением фальшивых порнографических видео со знаменитостями. DeepFake также может быть использована для создания поддельных новостей.

В последнее время в сети регулярно появляются видео, в которых одних актеров меняют на других. Доступность технологии позволила поместить Джима Керри в «Сияние» и Билла Мюррея в «Цельнометаллическую оболочку». Таким же образом Михаила Ефремова добавили в трейлер «Ангелов Чарли», Уилла Смита в «Матрицу», в «Один дома» Сильвестр Сталлоне превратился в Кевина Маккаллистера, а Роберт Дауни-мл. и Том Холланд стали героями «Назад в будущее». Также Роберта Паттинсона поместили в «Бэтмен: Начало».

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