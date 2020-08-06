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Джимми Фэллон поиздевался над пояснениями перед «Сверкающими седлами» и «Унесенными ветром»

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Ведущий Джимми Фэллон спародировал попытки HBO Max объяснить исторический контекст старых фильмов. После того как стрим-сервис добавил объяснения перед началом драмы «Унесенные ветром» и комедии «Сверкающие седлами», Фэллон сделал собственное видео, где в образе Клайда Дарвелла рассказал о проблемных частях вымышленной картины 1940-х «Страсть в прерии».

«По современным стандартам в фильме содержится устаревшее и неуважительное изображение афроамериканцев, — говорит Фэллон в ролике. — Надеемся, помня об этом, вы сможете получить удовольствие от просмотра американской классики, которая, я должен заметить, также оскорбительна для коренных американцев, американцев азиатского, ливанского, эстонского происхождения и инуитов».

В дополнение к этому ведущий отмечает, что в фильме есть любовные сцены с неподобающим отношением к женщинам, эпизоды жестокого обращения с животными и убийства китов. Кроме этого, лента положительно относится к нацизму, что «удивительно для фильма 1946 года».

В итоге он предлагает показать только те фрагменты, которые сейчас не считаются оскорбительными. В результате «Страсть в прерии» длится всего пару секунд.

«Ух ты, такое кино больше не снимают», — заключает ведущий.

В августе HBO Max добавил пояснение исторического контекста в «Сверкающих седлах»: перед фильмом зрителям показывают обращение Жаклин Стюарт, профессора Чикагского университета кинематографии, которая напоминает о расистских взглядах некоторых героев. Ранее Стюарт записала подобное предисловие для «Унесенных ветром», в котором напомнила о критике в адрес картины из-за стереотипного изображения темнокожих героев.

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