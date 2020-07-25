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Звезду «Джерри Магуайера» Кьюбу Гудинга-мл. обвинили в изнасиловании

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Против лауреата премии «Оскар» Кьюбы Гудинга-мл. выдвинуты новые обвинения в сексуальном насилии. Женщина, чья личность не раскрывается, подала иск против актера и утверждает, что тот дважды изнасиловал ее в номере нью-йоркского отеля в 2013 году.

Согласно заявлению, женщина познакомилась с Гудингом в Гринвич-Виллидж. Он пригасил ее и ее подругу выпить в баре The Mercer Hotel в Сохо. После этого актер позвал женщину к себе в номер под предлогом, что ему надо переодеться. По словам женщины, когда Гудинг начал раздеваться перед ней, она попыталась уйти, но он заблокировал дверь, повалил на кровать и начал домогаться ее.

В иске утверждается, что Гудинг не обращал внимания на просьбы остановиться и изнасиловал женщину вагинально и анально.

Адвокат Гудинга отрицает обвинения и называет их «откровенной ложью»: «Утверждение, что он вел себя неподобающим образом, совершенно не верны и неуместны».

На данный момент Гудинг обвиняется в шести случаях сексуального насилия и домогательств. В 2019 году актер назвал себя невиновным.

Источник: Variety

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