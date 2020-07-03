Netflix запустил функцию случайного просмотра. Пользователи не знают, как к этому относиться

Стрим-сервис Netflix предлагает спасение для нерешительных зрителей — функцию случайного просмотра. На главной странице отдельных подписчиков появилась новая кнопка «Shuffle Play», при нажатии на которую пользователя сразу перебрасывает на случайный фильм или сериал.

Netflix начал тестирование функции в июле, и она пока доступна не для всех. Согласно TechCrunch, с помощью случайного просмотра стриминг-платформа планирует помочь зрителям получить доступ к контенту, который лучше всего подходит их предпочтениям. При этом компания еще не уверена, будет ли «Shuffle Play» вводиться повсеместно.

В Twitter возможность случайного просмотра встретили неоднозначно: одним понравилась новая функция, тогда как другие не уверены в том, кому она нужна.

«Прикол: у Netflix теперь есть кнопка случайного просмотра. Я и понятия не имел, что мне это надо».

«Интересная новая функция у Netflix. Но какой псих просто скажет: „Живем один раз, крутанем колесо фортуны Netflix“».

«Воу-воу, что это за крутая функция „Shuffle Play“ на Netflix?! Круто и очень хорошо для нерешительной меня».

«Зачем **** Netflix функция случайного просмотра?»

«Почему у моего Netflix появилась функция случайного просмотра? Кто этим будет пользоваться и почему?»

В начале августа Netflix запустил на мобильных приложениях Android возможность менять скорость просмотра. Пользователи могут замедлить или ускорить воспроизведение. В первом случае доступны режимы 0,5 и 0,75, а во втором — 1,25 и 1,5. При этом диапазон скоростей на Netflix меньше, чем на YouTube, где видео можно замедлить в четыре раза (0,25), а ускорить — в два.

Источник: Deadline