КиноПоиск

Netflix запустил функцию случайного просмотра. Пользователи не знают, как к этому относиться

Обсудить0

Стрим-сервис Netflix предлагает спасение для нерешительных зрителей — функцию случайного просмотра. На главной странице отдельных подписчиков появилась новая кнопка «Shuffle Play», при нажатии на которую пользователя сразу перебрасывает на случайный фильм или сериал.

Netflix начал тестирование функции в июле, и она пока доступна не для всех. Согласно TechCrunch, с помощью случайного просмотра стриминг-платформа планирует помочь зрителям получить доступ к контенту, который лучше всего подходит их предпочтениям. При этом компания еще не уверена, будет ли «Shuffle Play» вводиться повсеместно.

В Twitter возможность случайного просмотра встретили неоднозначно: одним понравилась новая функция, тогда как другие не уверены в том, кому она нужна.

«Прикол: у Netflix теперь есть кнопка случайного просмотра. Я и понятия не имел, что мне это надо».

«Интересная новая функция у Netflix. Но какой псих просто скажет: „Живем один раз, крутанем колесо фортуны Netflix“».

«Воу-воу, что это за крутая функция „Shuffle Play“ на Netflix?! Круто и очень хорошо для нерешительной меня».

«Зачем **** Netflix функция случайного просмотра?»

«Почему у моего Netflix появилась функция случайного просмотра? Кто этим будет пользоваться и почему?»

В начале августа Netflix запустил на мобильных приложениях Android возможность менять скорость просмотра. Пользователи могут замедлить или ускорить воспроизведение. В первом случае доступны режимы 0,5 и 0,75, а во втором — 1,25 и 1,5. При этом диапазон скоростей на Netflix меньше, чем на YouTube, где видео можно замедлить в четыре раза (0,25), а ускорить — в два.

Источник: Deadline

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Forbes назвал самые популярные шоу лета на Netflix. Среди них «Последний танец» и «Офис»

Forbes назвал самые популярные шоу лета на Netflix. Среди них «Последний танец» и «Офис»

8 августа8
На Netflix появилась возможность менять скорость просмотра. Ранее опцию критиковали режиссеры

На Netflix появилась возможность менять скорость просмотра. Ранее опцию критиковали режиссеры

3 августа16
«Бессмертная гвардия» привлекла не менее 72 миллионов пользователей, утверждает Netflix

«Бессмертная гвардия» привлекла не менее 72 миллионов пользователей, утверждает Netflix

20 июля9
Певица Даффи попросила Netflix убрать фильм «365 дней» из-за романтизации изнасилования

Певица Даффи попросила Netflix убрать фильм «365 дней» из-за романтизации изнасилования

3 июля33

Главное сегодня

Портрет героя

Кто такой Энди Сэмберг и за что мы любим его фильмы (и пародийный рэп)

Вчера17
Кто такой Энди Сэмберг и за что мы любим его фильмы (и пародийный рэп)
Эбби Ли, Кара Делевинь и еще 8 моделей, ставших актрисами

Эбби Ли, Кара Делевинь и еще 8 моделей, ставших актрисами

Сегодня7
DeepFake дня: Омоложенный Роберт Де Ниро в «Ирландце»
Бюро находок

DeepFake дня: Омоложенный Роберт Де Ниро в «Ирландце»

час назад4
Джимми Фэллон поиздевался над пояснениями перед «Сверкающими седлами» и «Унесенными ветром»

Джимми Фэллон поиздевался над пояснениями перед «Сверкающими седлами» и «Унесенными ветром»

час назад3
Смотреть дома или идти в кинотеатр? Как пандемия изменила наши отношения с кино
Крупным планом

ПодкастСмотреть дома или идти в кинотеатр? Как пандемия изменила наши отношения с кино

Вчера5
«Жизнь — это борьба»: Финальный трейлер «Вратаря Галактики»

«Жизнь — это борьба»: Финальный трейлер «Вратаря Галактики»

2 часа назад9
Сборы «Гарри Поттера и философского камня» превысили 1 млрд долларов. Всё благодаря прокату в Китае

Сборы «Гарри Поттера и философского камня» превысили 1 млрд долларов. Всё благодаря прокату в Китае

Сегодня, 10:424
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт