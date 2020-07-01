Съемки четвертой «Матрицы» возобновились в Берлине

В Берлине после пятимесячного перерыва возобновились съемки четвертой «Матрицы». Это подтвердил Киану Ривз в интервью Associated Press. Актер подчеркнул, что на съемках введены специальные меры безопасности.

«У нас есть несколько хорошо продуманных и эффективных протоколов, поэтому ритм производства не изменился и не был нарушен. Этого удалось достичь благодаря напряженной работе, организации и продуманности, с которой составлялись эти протоколы», — заявил актер.

Warner Bros. заморозила съемки фильма в марте из-за пандемии коронавируса.

Подробностей сюжета «Матрицы 4» пока нет. Фильм поставит Лана Вачовски, один из режиссеров оригинальной трилогии. Помимо Ривза, к своим ролям вернутся Кэрри-Энн Мосс и Джада Пинкетт Смит. Вместе с ними на экране появятся Приянка Чопра, Джонатан Грофф, Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II и Нил Патрик Харрис, который, предположительно, играет главного злодея.

В фильме не появится Лоренс Фишбёрн, исполнитель роли Морфеуса в первых трех частях. Недавно актер признался, что не получал предложения от студии и пожелал создателям картины удачи.