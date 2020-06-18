«Мало Джозефа Гордона-Левитта»: Что говорят критики и зрители о «Проекте Power»

На Netflix вышел боевик «Проект Power» Генри Джуста и Эриеля Шульмана, снявших четвертую часть «Паранормального явления». Действие ленты происходит в Новом Орлеане, где наркоторговцы продают необычный товар — таблетку, которая на некоторое время дарует суперспособности. Среди главных героев — старшеклассница Робин (Доминик Фишбэк), полицейский Фрэнк (Джозеф Гордон-Левитт) и бывший военный Арт (Джейми Фокс), который хочет отследить поставщика капсул.
После выхода «Проект Power» попал в топ-10 популярных фильмов КиноПоиска. Рассказываем, как его приняли журналисты и зрители.
Что пишут критики
Мнения обозревателей разделились. Рейтинг положительных рецензий на Rotten Tomatoes завис на отметке 60%, а средний балл на Metacritic составляет 51/100.
Лия Гринблатт из Entertainment Weekly поставила фильму 4+/5. Она отмечает, что идея таблетки, которая наделяет человека суперсилой на пять минут, отчасти нелепая. При этом журналистка убеждена, что «Проект Power» по-своему веселый и абсурдный, и сравнивает его с «Люси» Люка Бессона: «Это безумный и бодрый триллер, авторы которого осознают, что все это сплошная забава».
Как и ее коллеги, Гринблатт отдельно похвалила работу Доминик Фишбэк, звезды сериала «Двойка»: «Ее Робин более живая, чем любой экранный подросток за последнее время. Она одновременно забавная, остроумная и угрюмая, ее пугают вещи, которых боится любой смертный».
Критик Associated Press пишет, что под конец повествование становится менее связным, но трио главных героев, по его мнению, компенсирует все минусы. Еще ему понравились спецэффекты и, в частности, сцены, где таблетки превращают обычных людей в супергероев.
THR хвалит экшен, постановку трюков и общую атмосферу фильма: «Несмотря на банальное название, это динамичное, насыщенное действием и веселое кино с масштабными экшен-сценами и тонким юмором». Вдобавок автору понравился посыл истории: «Сценарий Томлина намекает на дисбаланс в системе, где главная цель — монополизировать власть, а не разделить ее с другими. Местом, где торгуют капсулами, созданными для усиления хаоса и свержения правительств, стал Новый Орлеан, город с большим количеством меньшинств. Тема властных структур США развивается по мере укрепления доверия между Артом и Робин. Для героини он как отец, которого у нее не было. Когда она рассказывает о своей мечте стать рэпером, он побуждает ее развивать те качества, которые делают ее уникальной. „Ты молодая. Ты черная. Ты женщина, — говорит ей Арт. — Эта система создана, чтобы поглотить таких, как ты“».
Про острые темы пишет и автор IndieWire Кейт Эрбланд, но, по ее мнению, сценарист не раскрывает их полностью, ограничиваясь намеками, например на последствия урагана «Катрина» и беспредел в рядах полиции.
Роберт Дэниелс из IGN, написавший самую негативную рецензию, считает, что у фильма запутанный сценарий, а также сходится с критиком THR в том, что в картине нет внятного антагониста. Но больше всего его огорчило то, что «Проект Power» плохо развивает главную тему — эксплуатацию темнокожих людей в медицинских экспериментах. По мнению Дэниелса, режиссеры больше времени уделяют экшену, нежели важным проблемам.
Реакции зрителей
Первые отзывы в соцсетях также полярны. Некоторые зрители похвалили экшен-сцены, актеров и необычный подход к истории о супергероях, в то время как другие посчитали сюжет бессвязным. Но даже те, кому картина не понравилась, отметили Доминик Фишбэк, сыгравшую Робин.
Перевод: «„Проект Power“ безумный и веселый. Это попкорн-муви, которое хорошо снято и вызывает нужные эмоции. Освещение и спецэффекты очень хороши и эстетичны. Джозефа Гордона-Левитта, как всегда, мало, но фильм все равно стоит просмотра!»
Перевод: «„Проект Power“ очень хорош и точно стоит просмотра. Хорошая история, замечательные актеры и экшен. Еще здесь лучшая роль, что Джейми Фокс когда-либо играл в боевиках. Джозеф Гордон-Левитт всегда был сильным актером, а у Доминик Фишбэк большое будущее».
Перевод: «Если в других фильмах суперсилы показаны как нечто крутое, то „Проект Power“ изображает их жуткими и неестественными. Это придает фильму особый шарм даже в рамках супергеройского жанра, с которым все знакомы. Отличные актеры и неглупый сценарий».
Перевод: «Рэп Робин — лучшее, что есть в „Проекте Power“».
Перевод: «„Проект Power“ — 5/10. Фильм категории Б в супергеройском жанре с двумя актерами, которые заслуживают большего. Лучшее, что здесь есть, — молодая актриса, сыгравшая Робин, которая тащит на себе весь фильм».
Перевод: «Вряд ли я кого-то удивлю, но у фильма „Проект Power“ куча проблем. Девочка, которая читает рэп, крутая, Фокс и Гордон-Левитт тоже достойны упоминания».
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