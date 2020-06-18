«Мало Джозефа Гордона-Левитта»: Что говорят критики и зрители о «Проекте Power»

На Netflix вышел боевик «Проект Power» Генри Джуста и Эриеля Шульмана, снявших четвертую часть «Паранормального явления». Действие ленты происходит в Новом Орлеане, где наркоторговцы продают необычный товар — таблетку, которая на некоторое время дарует суперспособности. Среди главных героев — старшеклассница Робин (Доминик Фишбэк), полицейский Фрэнк (Джозеф Гордон-Левитт) и бывший военный Арт (Джейми Фокс), который хочет отследить поставщика капсул.

После выхода «Проект Power» попал в топ-10 популярных фильмов КиноПоиска. Рассказываем, как его приняли журналисты и зрители.

Что пишут критики

Мнения обозревателей разделились. Рейтинг положительных рецензий на Rotten Tomatoes завис на отметке 60%, а средний балл на Metacritic составляет 51/100.

Лия Гринблатт из Entertainment Weekly поставила фильму 4+/5. Она отмечает, что идея таблетки, которая наделяет человека суперсилой на пять минут, отчасти нелепая. При этом журналистка убеждена, что «Проект Power» по-своему веселый и абсурдный, и сравнивает его с «Люси» Люка Бессона: «Это безумный и бодрый триллер, авторы которого осознают, что все это сплошная забава».

Как и ее коллеги, Гринблатт отдельно похвалила работу Доминик Фишбэк, звезды сериала «Двойка»: «Ее Робин более живая, чем любой экранный подросток за последнее время. Она одновременно забавная, остроумная и угрюмая, ее пугают вещи, которых боится любой смертный».

Доминик Фишбэк в фильме «Проект Power»

Критик Associated Press пишет, что под конец повествование становится менее связным, но трио главных героев, по его мнению, компенсирует все минусы. Еще ему понравились спецэффекты и, в частности, сцены, где таблетки превращают обычных людей в супергероев.

THR хвалит экшен, постановку трюков и общую атмосферу фильма: «Несмотря на банальное название, это динамичное, насыщенное действием и веселое кино с масштабными экшен-сценами и тонким юмором». Вдобавок автору понравился посыл истории: «Сценарий Томлина намекает на дисбаланс в системе, где главная цель — монополизировать власть, а не разделить ее с другими. Местом, где торгуют капсулами, созданными для усиления хаоса и свержения правительств, стал Новый Орлеан, город с большим количеством меньшинств. Тема властных структур США развивается по мере укрепления доверия между Артом и Робин. Для героини он как отец, которого у нее не было. Когда она рассказывает о своей мечте стать рэпером, он побуждает ее развивать те качества, которые делают ее уникальной. „Ты молодая. Ты черная. Ты женщина, — говорит ей Арт. — Эта система создана, чтобы поглотить таких, как ты“».

Про острые темы пишет и автор IndieWire Кейт Эрбланд, но, по ее мнению, сценарист не раскрывает их полностью, ограничиваясь намеками, например на последствия урагана «Катрина» и беспредел в рядах полиции.

Роберт Дэниелс из IGN, написавший самую негативную рецензию, считает, что у фильма запутанный сценарий, а также сходится с критиком THR в том, что в картине нет внятного антагониста. Но больше всего его огорчило то, что «Проект Power» плохо развивает главную тему — эксплуатацию темнокожих людей в медицинских экспериментах. По мнению Дэниелса, режиссеры больше времени уделяют экшену, нежели важным проблемам.

Реакции зрителей

Первые отзывы в соцсетях также полярны. Некоторые зрители похвалили экшен-сцены, актеров и необычный подход к истории о супергероях, в то время как другие посчитали сюжет бессвязным. Но даже те, кому картина не понравилась, отметили Доминик Фишбэк, сыгравшую Робин.

Перевод: «„Проект Power“ безумный и веселый. Это попкорн-муви, которое хорошо снято и вызывает нужные эмоции. Освещение и спецэффекты очень хороши и эстетичны. Джозефа Гордона-Левитта, как всегда, мало, но фильм все равно стоит просмотра!» Перевод: «„Проект Power“ очень хорош и точно стоит просмотра. Хорошая история, замечательные актеры и экшен. Еще здесь лучшая роль, что Джейми Фокс когда-либо играл в боевиках. Джозеф Гордон-Левитт всегда был сильным актером, а у Доминик Фишбэк большое будущее». Перевод: «Если в других фильмах суперсилы показаны как нечто крутое, то „Проект Power“ изображает их жуткими и неестественными. Это придает фильму особый шарм даже в рамках супергеройского жанра, с которым все знакомы. Отличные актеры и неглупый сценарий». Перевод: «Рэп Робин — лучшее, что есть в „Проекте Power“». Перевод: «„Проект Power“ — 5/10. Фильм категории Б в супергеройском жанре с двумя актерами, которые заслуживают большего. Лучшее, что здесь есть, — молодая актриса, сыгравшая Робин, которая тащит на себе весь фильм». Перевод: «Вряд ли я кого-то удивлю, но у фильма „Проект Power“ куча проблем. Девочка, которая читает рэп, крутая, Фокс и Гордон-Левитт тоже достойны упоминания».