Находка дня: Писатель показал заметки своей бабушки о кино 1930-х

Автор хоррор-романов Дэвид Содергрен опубликовал в Twitter выдержки из дневника своей бабушки, который она вела в 1939 году во время учебы в колледже. Она пишет о своей жизни, в том числе о начале Второй мировой войны, но большая часть записей посвящена кино: бабушка Содергрена оставляла короткие заметки о просмотренных фильмах.

«Нашел дневник моей бабушки от 1939 года, полный рецензий на фильмы».

«Затем 3 сентября все изменилось. „ОБЪЯВЛЕНА ВОЙНА“».

«Хотя это, похоже, не особо повлияло на жизнь. „Сегодня, как обычно, пошла в колледж. Ничего особенного не произошло“».

«Она все равно пошла в кино, получила удовольствие от просмотра „Любовного романа“ (1939 год), в котором „есть очень милые исполнители“».

«Конец дневника — фактически Letterboxd, но в 1939-м».