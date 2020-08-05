КиноПоиск
Бюро находок

Находка дня: Писатель показал заметки своей бабушки о кино 1930-х

Обсудить0

Автор хоррор-романов Дэвид Содергрен опубликовал в Twitter выдержки из дневника своей бабушки, который она вела в 1939 году во время учебы в колледже. Она пишет о своей жизни, в том числе о начале Второй мировой войны, но большая часть записей посвящена кино: бабушка Содергрена оставляла короткие заметки о просмотренных фильмах.

«Нашел дневник моей бабушки от 1939 года, полный рецензий на фильмы».

«„Три товарища“ (1938 год) — отличный фильм. Очень грустный».

«Тогда как фильм британского комика Уилла Хэя „Эй, Эй, США“ (1938 год) лишь „неплохо“».

«Затем 3 сентября все изменилось. „ОБЪЯВЛЕНА ВОЙНА“».

«Хотя это, похоже, не особо повлияло на жизнь. „Сегодня, как обычно, пошла в колледж. Ничего особенного не произошло“».

«Она все равно пошла в кино, получила удовольствие от просмотра „Любовного романа“ (1939 год), в котором „есть очень милые исполнители“».

«Пошла с Айрин посмотреть Джанетт МакДональд и Лью Эйрза в „Бродвейской серенаде“ (1939 год). Милые песни, платья и пение».

«Конец дневника — фактически Letterboxd, но в 1939-м».

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Видео дня: Режиссер «Шазама!» сделал фальшивый трейлер сиквела
Бюро находок

Видео дня: Режиссер «Шазама!» сделал фальшивый трейлер сиквела

Вчера4
Находка дня: Торжественные портреты героев и злодеев фильмов
Бюро находок

Находка дня: Торжественные портреты героев и злодеев фильмов

Вчера14
Мем дня: Реакции Уизерспун, Руффало и других звезд на 2020 год
Бюро находок

Мем дня: Реакции Уизерспун, Руффало и других звезд на 2020 год

6 августа16
Флешмоб дня: Киркоров вместо Джонни Деппа и Басков в роли Халка
Бюро находок

Флешмоб дня: Киркоров вместо Джонни Деппа и Басков в роли Халка

5 августа11

Главное сегодня

Сериалы

«Страна Лавкрафта»: Экспериментальный хоррор о борьбе с расистами и другими монстрами

Вчера11
«Страна Лавкрафта»: Экспериментальный хоррор о борьбе с расистами и другими монстрами
Видео дня: Уилл Смит «раскрыл секрет» голливудской тренировки
Бюро находок

Видео дня: Уилл Смит «раскрыл секрет» голливудской тренировки

32 минуты назад1
Пять вопросов о Старгёрл — героине нового сериала DC

Пять вопросов о Старгёрл — героине нового сериала DC

Сегодня0
Находка дня: Писатель показал заметки своей бабушки о кино 1930-х
Бюро находок

Находка дня: Писатель показал заметки своей бабушки о кино 1930-х

час назад0
Чарльз Дэнс готов поддержать петицию фанатов, требующих переснять восьмой сезон «Игры престолов»

Чарльз Дэнс готов поддержать петицию фанатов, требующих переснять восьмой сезон «Игры престолов»

Сегодня, 10:428
Роуз МакГоун обвинила режиссера «На обочине» Александра Пэйна в развратных действиях

Роуз МакГоун обвинила режиссера «На обочине» Александра Пэйна в развратных действиях

Сегодня, 09:1714
Уилл Смит и Кевин Харт снимутся в ремейке комедии «Самолетом, поездом, машиной»

Уилл Смит и Кевин Харт снимутся в ремейке комедии «Самолетом, поездом, машиной»

Сегодня, 08:226
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт