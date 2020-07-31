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Роуз МакГоун обвинила режиссера «На обочине» Александра Пэйна в развратных действиях

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Роуз МакГоун рассказала в Twitter об инциденте с режиссером Александром Пэйном («На обочине», «О Шмидте»), который произошел, когда ей было 15 лет. По словам актрисы, одной из первых выступивших с обвинениями против Харви Вайнштейна, 30 лет назад Пэйн пригласил ее к себе домой, показал эротический фильм и вступил с ней в сексуальную связь.

«Александр Пэйн. Ты усадил меня и включил софткор-порно, которое снял для Showtime под другим именем. Я до сих пор помню твою квартиру в Сильверлейк. У тебя очень большое „достоинство“. После этого ты оставил меня на углу улицы. Мне было 15 лет».

«Я лишь хочу признания и извинений. Я не хочу разрушать. Так я выглядела в 15 лет».

В 2018 году в беседе с Ронаном Фэрроу, автором материала о домогательствах Вайнштейна, МакГоун рассказала об инциденте с «известным в Голливуде человеком». Актриса не назвала имени, но раскрыла, что некий режиссер пригласил ее к себе домой, показал непристойное кино и вступил с ней в сексуальную связь. МакГоун отметила, что не придала значения его действиями, так как постановщик ей нравился.

Пэйн или его представители пока никак не прокомментировали заявление МакГоун.

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