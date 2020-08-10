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Уилл Смит и Кевин Харт снимутся в ремейке комедии «Самолетом, поездом, машиной»

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Студия Paramount начала работу над новой версией классической комедии Джона Хьюза «Самолетом, поездом, машиной». Главные роли в ремейке исполнят Уилл Смит и Кевин Харт. Эйша Карр, работавшая над сериалом «Бруклин 9-9», напишет сценарий проекта.

Оригинальная картина 1987 года рассказывала о преуспевающем рекламщике Ниле (Стив Мартин), который пытается успеть домой к Дню благодарения. Ему достаточно сесть в самолет и прилететь в Чикаго, однако все вылеты отменяют, и он вынужден искать другие способы добраться до семьи. Так он становится неожиданным попутчиком жизнерадостного Дела (Джон Кэнди), а путь домой оборачивается невероятным, а порой и кошмарным приключением.

Смит и Харт не только исполнят главные роли, но и спродюсируют ремейк. На данный момент неизвестно, кто займет режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline

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