Кристина Асмус и Клим Шипенко вошли в жюри фестиваля «Короче», который проходит на КиноПоиск HD

Организаторы фестиваля короткометражного кино «Короче» объявили состав жюри. В него вошли режиссер Клим Шипенко, актеры Андрей Смоляков и Кристина Асмус и журналист Андрей Колесников. Возглавит жюри продюсер и создатель студии «ПРОФИТ» Игорь Толстунов.

В этом году из-за пандемии коронавируса фестиваль проходит в онлайн-режиме на КиноПоиск HD – конкурсная и внеконкурсные программы уже доступны на сайте в специальном разделе «Короче 2020». Все фильмы можно будет посмотреть по подписке онлайн-кинотеатра с 17 по 23 августа.

Жюри также ознакомится с конкурсной программой удаленно, а после проведет онлайн-обсуждение и выберет победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий и обладателя специального приза.

Кроме того, с 21 по 23 августа в соцсетях КиноПоиска пройдет зрительское голосование.

В этом году в конкурсной программе «Короче» участвуют 32 фильма. С полным списком можно ознакомиться здесь.