Находка дня: Торжественные портреты героев и злодеев фильмов

Пользователь Instagram с ником scadarts — автор серии иллюстраций, на которых разные персонажи из фильмов изображаются в старинной военной форме в стиле классических портретов. Стараниями художника мундиры примерили Джокеры в исполнении Джека Николсона, Хита Леджера, Хоакина Феникса и Сесара Ромеро, герои «Звездных войн», «Гарри Поттера» и «Властелина колец».

Джокеры

«Звездные войны»

«Гарри Поттер»

«Властелин колец»

Маппеты

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