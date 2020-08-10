Находка дня: Фильтр, который делает из обычных собак персонажей Disney

В соцсетях большую популярность набрал фильтр Cartoon Face («Мультяшное лицо») из мессенджера Snapchat, который позволяет превратить собак в персонажей мультфильмов Disney. Поверх собачьей морды алгоритм накладывает мультяшные глаза с бровями, благодаря чему выражения морд становятся особенно умилительными.

Фильтр не всегда срабатывает идеально. Иногда вместо нормального места он помещает мультяшные глаза на нос или веко.

Источник: BoredPanda