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Находка дня: Фильтр, который делает из обычных собак персонажей Disney

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В соцсетях большую популярность набрал фильтр Cartoon Face («Мультяшное лицо») из мессенджера Snapchat, который позволяет превратить собак в персонажей мультфильмов Disney. Поверх собачьей морды алгоритм накладывает мультяшные глаза с бровями, благодаря чему выражения морд становятся особенно умилительными.

Фильтр не всегда срабатывает идеально. Иногда вместо нормального места он помещает мультяшные глаза на нос или веко.

Источник: BoredPanda

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