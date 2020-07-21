Студия Warner просит у американских кинотеатров 63% выручки от показов «Довода»

Согласно информации IndieWire, Warner Bros. выдвинула ряд требований для американских кинотеатров, планирующих показывать «Довод». В частности, студия просит 63% от сборов новой картины Кристофера Нолана. Это значительно выше стандартной схемы, когда касса распределяется между сторонами 50 на 50.

Ранее похожие условия по прокату «Довода» российским кинотеатрам предложила прокатная компания «Каро Премьер», официальный дистрибьютор Warner Bros. По данным издания «Коммерсантъ», прокатчик хочет забрать себе 55% от кассы фильма. Многие отечественные кинотеатры уже согласились на условия «Каро Премьер».

Решение о подобном перераспределении в первую очередь связано с тем, что студия рискует понести в прокате крупные убытки. Пока большинство кинотеатров в мире либо закрыты, либо так и не начали работу в полную силу, Warner может не окупить 200 млн долларов, вложенных в «Довод». Большинство кинотеатров, в свою очередь, готовы отказаться от нескольких процентов прибыли, чтобы получить ожидаемый хит.

Кроме 63% выручки, студия просит от американских площадок максимальной рекламной поддержки предстоящего релиза, в частности показывать перед «Доводом» минимум три трейлера других проектов Warner и выделять лучшие экраны в кинотеатре.

Прокат «Довода» стартует 3 сентября, но до этого американские кинотеатры получат возможность провести с 31 августа специальные показы. И здесь есть ряд ограничений: согласно контракту, до полноценного релиза площадки могут показывать «Довод» лишь один раз день и не раньше пяти вечера. При этом залы обязаны придерживаться местных и общих мер предосторожности, а работники и посетители должны постоянно быть в масках (за исключением времени потребления еды).

«Довод» — шпионский триллер, который покажет новую эпоху международного шпионажа. Главный герой (его играет Джон Дэвид Вашингтон) становится агентом секретной организации, которая пытается остановить опасного террориста. Используя технику инверсии времени и слово «довод», он должен предотвратить конец света и спасти человечество от неминуемой гибели.

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Источник: IndieWire