Видео дня: Режиссер «Шазама!» сделал фальшивый трейлер сиквела

Режиссер Дэвид Ф. Сандберг опубликовал в Twitter фальшивый трейлер «Шазама 2», в котором собрал рецензии на неснятый сиквел. По словам постановщика, производство второй части до сих пор не началось, но на сайте Letterboxd, где фанаты кино пишут рецензии на фильмы, уже появились отзывы. Так что Сандберг решил использовать их в рекламе продолжения, которое он назвал «Шазам!!».

«Мы еще не сняли „Шазам 2“, но на Letterboxd уже есть рецензии. Уверен, это означает, что мы можем начать использовать цитаты из них для маркетинга».

В 30-секундном ролике на фоне кадров из первого фильма появляются цитаты из отзывов. «По мне, нормально», — написал один пользователь. «Когда фильм выйдет, мне исполнится 19 лет», — сообщил другой.

Последние месяцы Сандберг провел в изоляции из-за пандемии коронавируса. В карантине режиссер успел снять две хоррор-короткометражки — «Здесь кто-то есть» и Shadowed. Параллельно он продолжает разрабатывать сиквел «Шазама!», который ожидается в кинотеатрах 4 ноября 2022 года.