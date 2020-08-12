Теория дня: Том Круз запрещает другим актерам бегать рядом с ним в кадре

Аннабелль Уоллис дала интервью The Hollywood Reporter, в котором рассказала о работе с Томом Крузом. Актеры вместе снимались в «Мумии», вышедшей в 2017 году. Уоллис описала Круза как человека, который любит кино и свою работу, и добавила, что поначалу он не хотел, чтобы она бежала рядом с ним в кадре.

«Мне довелось бегать вместе с ним, хотя сначала он не согласился, — вспоминает актриса. — Он сказал: "Никто не бегает со мной в кадре", но я ответила, что очень хороша в этом. Я рассчитала время занятий на дорожке так, чтобы он увидел, как я бегаю. И после этого он добавил те самые сцены. Это намного лучше, чем получить "Оскар". Я была так счастлива, что мне удалось пробежаться на экране с Томом Крузом!».

На ее слова обратил внимание автор The Guardian Стюарт Херитэдж. Он заметил, что герои Круза действительно часто бегают в одиночку. В качестве примеров он вспомнил фильмы «Ванильное небо», «Особое мнение» и серию «Миссия: невыполнима». «Люди пытались пробежаться с ним в "Войне миров", но пришельцы наказали их за неповиновение», — шутит журналист.

Впрочем, под конец Херитэдж развенчивает свою же теорию, вспоминая сиквел «Джека Ричера», где герои Круза и Коби Смолдерс бегают бок о бок.

Кадр из фильма «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» Том Круз и Коби Смолдерс на съемках фильма «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» // Фото: Just Jared

Бег Тома Круза давно обсуждают в интернете как отдельный феномен. YouTube-каналы посвятили этому не одно видео, а некоторые авторы и вовсе следят за тем, как менялся бег актера всю его карьеру.

В 2018 году Rotten Tomatoes рассчитал расстояния, которые Круз пробегает на экране, и выяснил, что чем больше эта дистанция, тем лучше критики отзываются о фильме. Например, «Грань будущего», «Мумия» и еще несколько картин, где герои Круза осиливают не менее 300 метров, имеют средний рейтинг «свежести» 71%, а «Операция "Валькирия"», «Магнолия», «Солдаты неудачи» и «Львы для ягнят», где они не бегают вообще, — 63,5%.