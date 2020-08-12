КиноПоиск
Бюро находок

Теория дня: Том Круз запрещает другим актерам бегать рядом с ним в кадре

Обсудить0

Аннабелль Уоллис дала интервью The Hollywood Reporter, в котором рассказала о работе с Томом Крузом. Актеры вместе снимались в «Мумии», вышедшей в 2017 году. Уоллис описала Круза как человека, который любит кино и свою работу, и добавила, что поначалу он не хотел, чтобы она бежала рядом с ним в кадре. 

«Мне довелось бегать вместе с ним, хотя сначала он не согласился, — вспоминает актриса. — Он сказал: "Никто не бегает со мной в кадре", но я ответила, что очень хороша в этом. Я рассчитала время занятий на дорожке так, чтобы он увидел, как я бегаю. И после этого он добавил те самые сцены. Это намного лучше, чем получить "Оскар". Я была так счастлива, что мне удалось пробежаться на экране с Томом Крузом!».

На ее слова обратил внимание автор The Guardian Стюарт Херитэдж. Он заметил, что герои Круза действительно часто бегают в одиночку. В качестве примеров он вспомнил фильмы «Ванильное небо», «Особое мнение» и серию «Миссия: невыполнима». «Люди пытались пробежаться с ним в "Войне миров", но пришельцы наказали их за неповиновение», — шутит журналист.

Впрочем, под конец Херитэдж развенчивает свою же теорию, вспоминая сиквел «Джека Ричера», где герои Круза и Коби Смолдерс бегают бок о бок. 

Кадр из фильма «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся»
Том Круз и Коби Смолдерс на съемках фильма «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» // Фото: Just Jared

Бег Тома Круза давно обсуждают в интернете как отдельный феномен. YouTube-каналы посвятили этому не одно видео, а некоторые авторы и вовсе следят за тем, как менялся бег актера всю его карьеру. 

В 2018 году Rotten Tomatoes рассчитал расстояния, которые Круз пробегает на экране, и выяснил, что чем больше эта дистанция, тем лучше критики отзываются о фильме. Например, «Грань будущего», «Мумия» и еще несколько картин, где герои Круза осиливают не менее 300 метров, имеют средний рейтинг «свежести» 71%, а «Операция "Валькирия"», «Магнолия», «Солдаты неудачи» и «Львы для ягнят», где они не бегают вообще, — 63,5%.

Источник: THR, The Guardian 

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Эдгар Райт показал новые фото со съемок «Скотта Пилигрима» в честь десятилетия фильма

Эдгар Райт показал новые фото со съемок «Скотта Пилигрима» в честь десятилетия фильма

13 августа7
Райан Рейнольдс запустил стриминг-сервис, где есть только «Защита от дурака» с его участием

Райан Рейнольдс запустил стриминг-сервис, где есть только «Защита от дурака» с его участием

13 августа3
Том Хэнкс и Билл Мюррей могли сыграть в «С широко закрытыми глазами» вместо Тома Круза

Том Хэнкс и Билл Мюррей могли сыграть в «С широко закрытыми глазами» вместо Тома Круза

12 августа5
Rotten Tomatoes составил топ-100 лучших сиквелов в истории. На первом месте — «Паддингтон»

Rotten Tomatoes составил топ-100 лучших сиквелов в истории. На первом месте — «Паддингтон»

12 августа33

Главное сегодня

Последний романтик: Как и почему Виктор Цой стал любимым персонажем нашего кино

Сегодня18
Последний романтик: Как и почему Виктор Цой стал любимым персонажем нашего кино
13 фильмов, над которыми плакала редакция КиноПоиска
Выбор редакции

13 фильмов, над которыми плакала редакция КиноПоиска

Вчера79
Теория дня: Том Круз запрещает другим актерам бегать рядом с ним в кадре
Бюро находок

Теория дня: Том Круз запрещает другим актерам бегать рядом с ним в кадре

Сегодня, 17:328
Зак Снайдер вырежет сцены с Крисом Д'Елией из «Армии мертвецов» после обвинений в домогательствах

Зак Снайдер вырежет сцены с Крисом Д'Елией из «Армии мертвецов» после обвинений в домогательствах

Сегодня, 11:4210
Как долго вы продержитесь в ромкоме?

ТестКак долго вы продержитесь в ромкоме?

13 августа13
Объявлено расписание фестиваля DC FanDome. В нем есть панели «Бэтмена» и «Лиги справедливости»

Объявлено расписание фестиваля DC FanDome. В нем есть панели «Бэтмена» и «Лиги справедливости»

Вчера7
10 лучших трейлеров недели: Триллер с Томом Холландом, немецкая фантастика и «Молодой Валландер»

10 лучших трейлеров недели: Триллер с Томом Холландом, немецкая фантастика и «Молодой Валландер»

Вчера2
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт