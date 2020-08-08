Зак Снайдер вырежет сцены с Крисом Д'Елией из «Армии мертвецов» после обвинений в домогательствах

Netflix принял решение убрать сцены с комиком Крисом Д’Елией из нового фильма Зака Снайдера «Армия мертвецов». Причиной стал скандал с сексуальными домогательствами к несовершеннолетним, в которых актера обвинили в июне. Как сообщает THR, его заменит сценаристка и комик Тиг Нотаро («Раз, Миссисипи»).

Снайдер снял свой зомби-боевик в прошлом году, еще до пандемии, и сейчас проект на стадии постродакшена. Дополнительная работа пройдет в павильонах: сцены с Нотаро снимут на фоне зеленого экрана и с помощью графики добавят ее героиню в фильм.

18 июня девушка по имени Симона Росси заявила, что Д'Елия пытался ухаживать за ней, когда ей было 16 лет. Она также показала скриншоты диалога, в котором комик просит ее прислать свои фото. Д'Елия опроверг обвинения и заявил, что никогда не вступал в отношения с несовершеннолетними.

Действие «Армии мертвецов» происходит в Лас-Вегасе после нашествия зомби. В городе почти не осталось живых, поэтому главный герой решается на крупное ограбление. Он собирает команду наемников и отправляется в одно из самых опасных мест на земле в надежде сорвать куш.

Дата выхода фильма пока не объявлена.