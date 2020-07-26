Объявлено расписание фестиваля DC FanDome. В нем есть панели «Бэтмена» и «Лиги справедливости»

Организаторы DC FanDome объявили основное расписание онлайн-фестиваля. В нем есть презентации нескольких картин вселенной DC, в том числе сиквела «Чудо-женщины», «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна и «Лиги справедливости» Зака Снайдера.
Виртуальные панели пройдут вечером 22 августа по московскому времени и будут бесплатно транслироваться в течение суток.
22 августа
- 20:00 — «Чудо-женщина: 1984»
- 21:45 — «Флэш»
- 22:00 — «Отряд самоубийц»
23 августа
- 00:45 — режиссерская версия «Лиги справедливости»
- 01:00 — «Черный Адам»
- 02:00 — «Аквамен»
- 02:30 — «Шазам!»
- 03:30 — «Бэтмен»
Фанаты ожидают, что в рамках мероприятия Зак Снайдер покажет трейлер «Лиги справедливости». На днях режиссер намекнул на это у себя в соцсетях.
Источник: DC FanDome
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