Объявлено расписание фестиваля DC FanDome. В нем есть панели «Бэтмена» и «Лиги справедливости»

Организаторы DC FanDome объявили основное расписание онлайн-фестиваля. В нем есть презентации нескольких картин вселенной DC, в том числе сиквела «Чудо-женщины», «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна и «Лиги справедливости» Зака Снайдера.

Виртуальные панели пройдут вечером 22 августа по московскому времени и будут бесплатно транслироваться в течение суток.

22 августа



23 августа

Фанаты ожидают, что в рамках мероприятия Зак Снайдер покажет трейлер «Лиги справедливости». На днях режиссер намекнул на это у себя в соцсетях.