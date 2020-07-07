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«МТС» снимет сериал о сексологе с Дарьей Мороз в главной роли

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«МТС» объявила о начале производства своего первого оригинального сериала. Драмеди под названием «Клиника счастья» выйдет в следующем году эксклюзивно в онлайн-кинотеатре компании.

Главная героиня шоу — Алена Липницкая, профессор-сексолог и эндокринолог, а также основательница своей «Клиники счастья». Ей вот-вот исполнится 50 лет, но выглядит Алена не старше 35. Благодаря ее авторской методике пациенты вновь чувствуют себя молодыми и счастливыми, а еще она запросто может определить, что именно они скрывают сами от себя.

Алену сыграет Дарья Мороз, а в роли ее мужа появится Анатолий Белый. Вместе с ними в «Клинике счастья» снимутся Анна Уколова, Алена Михайлова, Анна Антонова, Алина Алексеева, Максим Лагашкин, Артем Ткаченко, Роман Маякин и другие. Над сериалом также работает шоураннер Татьяна Арцеулова.

«„Клиника счастья“ — это история о том, о чем не принято говорить откровенно между близкими людьми, часто даже между мужем и женой. Это сериал о сексе как о важной эмоциональной составляющей человеческих отношений и крепкого основания для здоровья — физического и ментального. В основе проекта лежат истории из реальной жизни людей, которые дошли до отчаяния, не понимая, как вернуть радость и гармонию в отношения с любимыми. В нашем сериале будет много того, что с такой степенью откровенности будет обсуждаться в первый раз», — описывает проект автор идеи и генеральный продюсер Игорь Мишин.

Он надеется, что после «Клиники счастья» зрители откроют для себя МТС ТВ как новую площадку с качественными оригинальными сериалами. В ближайшее время компания начнет производство других проектов из категории Originals.

Источник: Пресс-служба «МТС Медиа»

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