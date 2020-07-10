10 лучших трейлеров недели: Триллер с Томом Холландом, немецкая фантастика и «Молодой Валландер»

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«Дьявол всегда здесь»

Триллер Netflix повествует о подростке Арвине Расселе в исполнении Тома Холланда, который встречает нескольких противоречивых людей — нечестного проповедника, пару убийц и продажного шерифа. Картину поставил Антонио Кампос, снявший байопик «Кристин» с Ребеккой Холл, а кроме звезды «Человека-паука», в ней сыграли Роберт Паттинсон, Миа Васиковска, Райли Кио, Хейли Беннетт, Билл Скарсгард, Себастиан Стэн и Джейсон Кларк.

«Вмешательство»

Второй полнометражный фильм в карьере Ксении Зуевой, постановщицы драмы «Близкие». По сюжету главная героиня, Маша (Аня Чиповская), влюбляется в хирурга (Андрис Кейшс), который сделал ей операцию на сердце, и вскоре ее чувства приводят к необратимым последствиям. В сентябре картину покажут в конкурсной программе «Кинотавра».

«Восемь сотен»

Китайский исторический боевик с нелегкой судьбой. Фильму понадобилось больше года, чтобы пробиться сквозь цензуру к зрителю, и, несмотря на внушительный бюджет, его выпускают в условиях полуживого проката. Картина расскажет о легендарной обороне здания склада Сыхан в Шанхае в 1937 году самоотверженным полком армии Китая от превосходящих сил японских захватчиков. Масштабные боевые действия впервые в истории китайского кинематографа полностью снимались в формате IMAX.

«Сера»

Короткометражку по сценарию Дмитрия Глуховского («Текст») также покажут на «Кинотавре». В центре истории — молодая женщина-полицейский, которая приезжает в Норильск для расследования убийства. Она начинает допрашивать жену покойного и в процессе все больше уходит от стандартного вопроса «кто виноват?». «Это история о русских женщинах, которые всегда были и есть крепче русских мужчин», — описывает проект сам Глуховский.

«Вдали»

Новый сериал Джессики Голдберг, создательницы драмы «Путь», повествует об астронавтке Эмм Грин, которая вынуждена оставить своего мужа и дочь, чтобы возглавить первую международную экспедицию на Марс. Главную героиню играет обладательница двух «Оскаров» Хилари Суэнк («Парни не плачут» и «Малышка на миллион»), а первую серию снял Эдвард Цвик («Последний самурай»). Премьера — 4 сентября на Netflix.

«Все оттенки Токио!»

Экранизация одноименного автобиографического бестселлера («Lost Girls and Love Hotels») с Александрой Даддарио в главной роли. Пытаясь убежать от самой себя, героиня живет в чужой стране. Днем преподает английский в школе для стюардесс, а после работы допоздна засиживается в питейных заведениях. Когда судьба сводит ее с харизматичным якудза (Такэхиро Хига), девушка погружается в мир доселе неведомых запретных наслаждений, на что недвусмысленно указывает отечественное название. Сияющий неоном загадочный Токио и бонусом Карис ван Хаутен.

«Фрики: Ты один из нас»

После окончания «Тьмы» Netflix вновь выпускает немецкую фантастику. «Фрики» расскажут о переломном моменте в жизни Венди, простой поварихи из рабочего класса. Однажды она обнаруживает в себе суперспособности, которые подавлялись из-за применения лекарств, а также узнает, что в мире есть другие обладатели похожей силы. Более того, новоиспеченным супергероям теперь предстоит распутать глобальный заговор.

«Новые боги: Возрождение Нэчжи»

Полнометражный мультфильм представителя молодого поколения китайских аниматоров Чжао Цзи, режиссера замечательной «Белой Змеи». Новая работа не имеет отношения к прошлогоднему кассовому рекордсмену «Нэчжа», а рассказывает другую историю популярного персонажа китайской мифологии. 3000 лет назад Нэчжа победил Царя драконов, но оба перерождались на протяжении веков и теперь переродились в современном мире (или в недалеком киберпанковом будущем) в обличии людей. Их судьбы неразрывно связаны, и старым противникам вновь придется сойтись в смертельном поединке.

«Молодой Валландер»

Новинка Netflix основана на книгах шведского писателя Хеннинга Манкелля, посвященных комиссару Курту Валландеру. В новой версии зрители увидят молодого детектива, который после окончания полицейской академии берется за расследование жестокого преступления. В главной роли — Адам Пэлссон.

«Небесные акулы»

Немецкая треш-фантастика, идейный продолжатель дела «Железного неба», средства на реализацию тоже собирали краудфандингом. После обнаружения во льдах Арктики немецкого судна времен Второй мировой группа ученых высвобождает детищ нацистской инженерной мысли — ужасающих летающих акул. Вдобавок ко всему их пилотируют бессмертные зомби с суперспособностями. Человечеству придется несладко.



