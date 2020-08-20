Большое обновление КиноПоиск HD для телевизоров

Мы поменяли главный экран, чтобы вы могли быстрее выбрать нужный фильм или сериал, упростили доступ к главному меню и добавили детский профиль, чтобы ваши дети могли смотреть только подходящий для них контент.

Обновленное приложение уже доступно на Apple TV.

Совсем скоро оно появится на всех телевизорах Samsung, LG и на устройствах с Android TV.



Главный экран

Мы знаем, как тяжело бывает выбрать фильм на вечер или новый сериал. После тяжелого дня важна буквально каждая секунда, прежде чем захочется махнуть на все рукой и в сотый раз начать пересматривать «Клинику» или «Друзей». Поэтому мы разместили всю основную информацию о фильме на главном экране, чтобы облегчить ваши поиски.

Жанр, год, страна производства и краткий синопсис — согласно исследованиям, эти параметры играют важную роль при выборе фильма или сериала. Но, самое главное, трейлер теперь запускается автоматически (пока только на Apple TV, остальные платформы скоро подтянутся). Выбирать стало проще, чем когда-либо.

Меню

Одно нажатие — и вы в главном меню, которое теперь расположено слева. Выбрать что-то поинтереснее, найти новый фильм или переключиться на детский профиль стало намного проще.

Детские профили

Чтобы ребенок случайно не наткнулся на откровенную сцену из «Игры престолов» и не принял «Мистера Пиклза» за милый мультфильм, создайте для него отдельный профиль. В нем будет только подходящий по возрасту контент.

Если дети не могут решить, что они будут смотреть — «Вселенную Стивена» или «Время приключений», каждому можно создать свой профиль и положить конец междоусобным распрям. Каждый раз, открывая приложение, вы сможете выбрать профиль — взрослый или детский.

Производительность

Не считая всего вышеперечисленного, мы сделали приложения на телевизорах Samsung и LG заново, используя более современные инструменты разработки. Уже сейчас они работают стабильнее, а со временем мы сделаем их еще быстрее и удобнее. Да-да, это то самое «исправлены ошибки, повышена стабильность».