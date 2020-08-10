Крупнейшая киносеть AMC будет продавать билеты за 15 центов в день открытия после пандемии

Американская киносеть AMC нашла способ привлечь зрителей после перерыва, вызванного коронавирусом. 20 августа, когда состоится открытие залов, компания будет продавать билеты за 15 центов (около 11 рублей). В этот день должны возобновить работу 100 кинотеатров AMC.

Акция приурочена к столетию с момента открытия AMC. Временная цена равна той, за которую продавали билеты в 1920 году.

20 августа в AMC можно будет посмотреть уже выходившие фильмы, среди которых «Черная Пантера» и «Звездные войны: Империя наносит ответный удар», а 21 августа в расписании появятся «Начало», «Назад в будущее» и «Охотники за привидениями», цена билета на которые составит 5 долларов.

В конце августа AMC начнет показывать первые новинки. Это триллер «Неистовый» с Расселом Кроу и многострадальный кинокомикс «Новые мутанты», чья дата релиза неоднократно менялась. Билеты на эти сеансы будут стоить около 10 долларов в зависимости от города.

К выходу «Довода», который стартует в США 3 сентября, AMC планирует открыть две трети своих площадок из шестисот. В их число не входят кинотеатры двух крупнейших рынков — Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, где кинопоказ по-прежнему невозможен из-за эпидемиологической обстановки.

Сперва AMC откроет кинотеатры Чикаго, Атланты, Далласа, Майами, Лас-Вегаса, Сент-Луиса и других регионов. Участникам своей программы подписки киносеть начислит дополнительные 10 долларов, которыми можно будет оплачивать билеты до конца октября. При этом стоимость подписки не будет расти до июля 2021 года.

Также в кинотеатрах будут соблюдаться меры безопасности. Вместимость залов сократят, чтобы обеспечить социальную дистанцию, а сотрудников и зрителей обяжут носить маски.