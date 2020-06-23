HBO Max добавил предупреждение о расизме в «Сверкающих седлах» Мэла Брукса

Стриминг-сервис HBO Max добавил пояснение исторического контекста в комедии Мэла Брукса «Сверкающие седла». Перед фильмом зрителям показывают обращение Жаклин Стюарт, профессора Чикагского университета кинематографии, которая напоминает о расистских взглядах некоторых героев.

«Сверкающие сердца» вышли в 1974 году. Действие комедийного вестерна происходит на Диком Западе. По сюжету крупная железнодорожная компания хочет проложить рельсы через маленький городок, но для этого его нужно снести. Бизнесмены подкупают губернатора, а к местным жителям посылают чернокожего шерифа, который должен напоказ бороться с корпорацией.

«Этот фильм — откровенная и дерзкая пародия на классические вестерны. Сегодня он такой же провокационный, как и во время выхода 1974 году, — говорит Стюарт. — Проблема расы занимает важное место в „Сверкающих седлах“. Фильм пропитан расистской лексикой и взглядами, но те, кто их придерживается, показаны глупыми и невежественными ханжами. Куда более просвещенные взгляды у главных героев, которых сыграли Кливон Литтл и Джин Уайлдер».

В июне HBO Max временно убрал из каталога «Унесенных ветром», объяснив это тем, что фильм романтизирует рабство. Позднее его вернули с обращением Стюарт, которая напомнила о критике в адрес картины из-за стереотипного изображения темнокожих героев.