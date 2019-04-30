КиноПоиск

После пандемии оборот российских кинотеатров упал на 95% по сравнению с прошлым годом

Обсудить0

С 1 по 10 августа оборот российских кинотеатров снизился до 5% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на специалистов эквайрингового бизнеса ВТБ.

Согласно отчету, в начале месяца россияне намного реже ходили в кино. С 1 по 10 августа 2020-го они потратили на билеты 5% от той суммы, которая ушла у них на эти же услуги год назад. РБК уточняет, что в Москве оборот составил 4,9% от прошлогоднего, в других регионах — 5,4%.

О снижении посещаемости также говорят данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС). Так, с 29 июля по 4 августа кинотеатры посетили 172,5 тысячи зрителей, а с 5 по 11 августа — 259,2 тысячи. Это в 17—25 раз меньше показателей 2019 года, когда в первую и вторую неделю августа аудитория кинотеатров составила 4,5 и 4,6 миллиона зрителей соответственно.

Российские кинотеатры закрылись в марте на фоне пандемии коронавируса. Кинопрокат возобновился 1 августа, и по состоянию на 3 августа к работе вернулся 21% кинотеатров в 27 регионах страны (это около 450 площадок и 1360 кинозалов).

«Август — традиционно низкий сезон для российских кинотеатров из-за периода отпусков. В этом году ситуация усложняется тем, что кино открывается после пандемии одним из последних в индустрии развлечений. Пока в залах соблюдается принцип шахматной рассадки, что уже ограничивает их заполняемость минимум на 50%», — заявил вице-президент ВТБ, директор департамента эквайринга Алексей Киричек.

Ранее советник президента Владимир Толстой предложил обеспечить кинотеатры беспроцентными займами от государства на год и выделить на это 13,5 млрд рублей. Министерство финансов отвергло инициативу.

Источник: «РБК»

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Бокс-офис России: «Лед 2» бьет рекорды
Сборы

Бокс-офис России: «Лед 2» бьет рекорды

18 февраля43
Что русскому хорошо: Какие иностранные фильмы становятся хитами только у нас
Сборы

Что русскому хорошо: Какие иностранные фильмы становятся хитами только у нас

31 августа 2019126
«Король Лев» стал самым кассовым фильмом года в российском прокате

«Король Лев» стал самым кассовым фильмом года в российском прокате

30 августа 201929
В русской версии «Мстители: Финал» изменили фразу персонажа-гея

В русской версии «Мстители: Финал» изменили фразу персонажа-гея

30 апреля 201965

Главное сегодня

ТестКак долго вы продержитесь в ромкоме?

Сегодня7
Как долго вы продержитесь в ромкоме?
Шеннон Мерфи — о фильме «Молочные зубы» и том, почему это не просто драма
Интервью

Шеннон Мерфи — о фильме «Молочные зубы» и том, почему это не просто драма

Сегодня1
Эдгар Райт показал новые фото со съемок «Скотта Пилигрима» в честь десятилетия фильма

Эдгар Райт показал новые фото со съемок «Скотта Пилигрима» в честь десятилетия фильма

37 минут назад0
Трейлер фильма «Дьявол всегда здесь»: Холланд, Паттинсон и другие в драме Netflix

Трейлер фильма «Дьявол всегда здесь»: Холланд, Паттинсон и другие в драме Netflix

Сегодня, 16:157
«Тригонометрия»: Неторопливая драма о необычном любовном треугольнике
В предыдущих сериях

Подкаст«Тригонометрия»: Неторопливая драма о необычном любовном треугольнике

Вчера3
Фильм недели: «Охота». Триллер о кровавых политических чистках от создателя «Остаться в живых»

Фильм недели: «Охота». Триллер о кровавых политических чистках от создателя «Остаться в живых»

Вчера16
Райан Рейнольдс запустил стриминг-сервис, где есть только «Защита от дурака» с его участием

Райан Рейнольдс запустил стриминг-сервис, где есть только «Защита от дурака» с его участием

Сегодня, 14:562
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт