После пандемии оборот российских кинотеатров упал на 95% по сравнению с прошлым годом

С 1 по 10 августа оборот российских кинотеатров снизился до 5% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на специалистов эквайрингового бизнеса ВТБ.

Согласно отчету, в начале месяца россияне намного реже ходили в кино. С 1 по 10 августа 2020-го они потратили на билеты 5% от той суммы, которая ушла у них на эти же услуги год назад. РБК уточняет, что в Москве оборот составил 4,9% от прошлогоднего, в других регионах — 5,4%.

О снижении посещаемости также говорят данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС). Так, с 29 июля по 4 августа кинотеатры посетили 172,5 тысячи зрителей, а с 5 по 11 августа — 259,2 тысячи. Это в 17—25 раз меньше показателей 2019 года, когда в первую и вторую неделю августа аудитория кинотеатров составила 4,5 и 4,6 миллиона зрителей соответственно.

Российские кинотеатры закрылись в марте на фоне пандемии коронавируса. Кинопрокат возобновился 1 августа, и по состоянию на 3 августа к работе вернулся 21% кинотеатров в 27 регионах страны (это около 450 площадок и 1360 кинозалов).

«Август — традиционно низкий сезон для российских кинотеатров из-за периода отпусков. В этом году ситуация усложняется тем, что кино открывается после пандемии одним из последних в индустрии развлечений. Пока в залах соблюдается принцип шахматной рассадки, что уже ограничивает их заполняемость минимум на 50%», — заявил вице-президент ВТБ, директор департамента эквайринга Алексей Киричек.

Ранее советник президента Владимир Толстой предложил обеспечить кинотеатры беспроцентными займами от государства на год и выделить на это 13,5 млрд рублей. Министерство финансов отвергло инициативу.