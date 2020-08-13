Мастер боевых искусств Рон Юань снимет сиквел «47 ронинов». Фильм будет смесью хоррора и киберпанка

Студия Universal готовит сиквел боевика «47 ронинов», в котором сыграл Киану Ривз. По данным Deadline, картину поставит Рон Юань, мастер боевых искусств и постановщик трюков. Он также снимался в сериале «Сыны анархии» и новом фэнтези Disney «Мулан».

Юань пообещал, что фильм объединит в себе несколько жанров: хоррор, киберпанк и боевик. Действие сиквела развернется в будущем, спустя 300 лет после событий оригинала.

«47 ронинов» основаны на японском народном предании о самураях, которые поклялись отомстить за гибель своего господина. По сюжету фильма к ним присоединяется таинственный странник, которого сыграл Ривз.

Первая часть, снятая дебютантом Карлом Риншем, вышла в 2013 году и провалилась в прокате, собрав по миру 151 млн долларов при бюджете в 175 миллионов.

Актерский состав и дата релиза сиквела пока не известны.

Фильм «47 ронинов» доступен для просмотра на КиноПоиск HD.