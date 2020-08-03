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Рэй Фишер рассказал, что глава DC Entertainment угрожал разрушить его карьеру

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Рэй Фишер опубликовал твит, в котором рассказал о новом конфликте на съемках «Лиги справедливости». По словам актера, сыгравшего супергероя Киборга, он получил «завуалированную угрозу» от Джеффа Джонса, на тот момент руководившего DC Entertainment.

Перевод: «Во время пересъемок „Лиги справедливости“ в Лос-Анджелесе Джефф Джонс вызвал меня в своей кабинет и упрекнул меня и моего агента за попытку подать жалобу в надлежащую инстанцию.

Затем он завуалированно намекнул, что разрушит мою карьеру.

Такое поведение недопустимо».

Джонс был президентом DC Entertainment c 2016 по 2018 год. Он также известен как автор комиксов о Супермене, Зеленом Фонаре и Флэше.

Жалоба, о которой идет речь, вероятно, связана с Джоссом Уидоном. Ранее Фишер написал, что отношение режиссера к актерам и съемочной группе было «омерзительным, оскорбительным, непрофессиональным и совершенно неприемлемым». Он также добавил, что Джонс поддерживал Уидона.

Уидон занял пост режиссера «Лиги справедливости» в мае 2017-го, после того как Снайдер был вынужден оставить работу над картиной в связи с личной трагедией.

Сейчас Снайдер работает над режиссерской версией «Лиги справедливости», в которой, предположительно, роль Киборга будет значительно расширена. Новая версия блокбастера выйдет на стрим-сервисе HBO Max в 2021 году.

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