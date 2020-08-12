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Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Джеймс Кэмерон в научной лаборатории

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Продюсер «Аватара» Джон Ландау поделился новыми фото со съемок сиквелов. Кадры сделаны в Новой Зеландии, где недавно возобновилась работа над франшизой. На первом запечатлен общий план возведенной биолаборатории, а на втором — ее помещение, в котором находится режиссер Джеймс Кэмерон.

Перевод: «Общий план — декорация нашей биолаборатории на площадке в Новой Зеландии.

Второй кадр: Джим изучает площадку перед съемками. Наше почтение киви (народ Новой Зеландии — Прим. ред.) за старательный подход к своему ремеслу».

Ландау часто публикует кадры с площадки «Аватаров». Недавно он показал концепт-арты транспорта, на котором герои будут путешествовать под водой.

О сюжете «Аватара 2» известно мало. Действие развернется спустя несколько лет после событий первой части, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Вместе они покинут родной дом и будут исследовать разные уголки Пандоры.

Недавно студия Disney отложила сиквелы «Аватара». Второй фильм выйдет в декабре 2022 года, третий — в 2024-м, четвертый — в 2026-м, а пятый — в 2028-м.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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