«Это мой долг»: Вышел новый промо-ролик «Мулан»

Disney выпустила минутный ролик фэнтези «Мулан». В нем студия показала новые кадры и напомнила, что картина выйдет 4 сентября на Disney+ и в кинотеатрах тех стран, где сервис еще не запустился, в том числе в российских.

«Мулан» — ремейк одноименного мультфильма 1998 года. События обеих версий происходят во время нападения на Китай племени гуннов. Когда император издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды его армии, девушка Хуа Мулан занимает место своего больного отца и присоединяется к воинам.

Недавно Фонд кино провел опрос, который показал, что «Мулан» — самая ожидаемая картина ближайших месяцев. Согласно результатам, о фильме Ники Каро знают 43% российских кинозрителей и 31% из них хотели бы его посмотреть. Второе место заняла «Черная Вдова», а третье — «King's man: Начало».