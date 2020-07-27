Forbes вновь назвал Дуэйна Джонсона самым высокооплачиваемым актером года

Forbes назвал девятку самых высокооплачиваемых актеров 2020 года. Первую строчку занял Дуэйн Джонсон, заработавший 87,5 млн долларов. В эту сумму входит гонорар за боевик «Красное уведомление», который появится на Netflix 13 декабря. За свою роль Джонсон получил 23,5 млн долларов.
Джонсон лидирует в списке Fobes второй год подряд. По данным издания, в 2019 году он заработал 89,4 млн доллара.
В топ также попал Райан Рейнольдс. Помимо «Красного уведомления», в числе его последних проектов есть «Призрачная шестерка» Майкла Бэя. За каждый из фильмов ему заплатили более 20 млн долларов.
На седьмом месте — Лин-Мануэль Миранда, сыгравший в мюзикле Disney+ «Гамильтон». В 2020-м он заработал 45,5 млн долларов и обошел Уилла Смита (44,5 миллиона), Адама Сэндлера (41 миллион) и Джеки Чана (40 миллионов).
Полный список:
- 10. Джеки Чан — 40 млн долларов;
- 9. Адам Сэндлер — 41 млн долларов;
- 8. Уилл Смит — 44,5 млн долларов;
- 7. Лин-Мануэль Миранда — 45,5 млн долларов;
- 6. Акшай Кумар — 48,5 млн долларов;
- 5. Вин Дизель — 54 млн долларов;
- 4. Бен Аффлек — 55 млн долларов;
- 3. Марк Уолберг — 58 млн долларов;
- 2. Райан Рейнольдс — 71,5 млн долларов;
- 1. Дуэйн Джонсон — 87,5 млн долларов.
Источник: Forbes
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