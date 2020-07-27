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Forbes вновь назвал Дуэйна Джонсона самым высокооплачиваемым актером года

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Forbes назвал девятку самых высокооплачиваемых актеров 2020 года. Первую строчку занял Дуэйн Джонсон, заработавший 87,5 млн долларов. В эту сумму входит гонорар за боевик «Красное уведомление», который появится на Netflix 13 декабря. За свою роль Джонсон получил 23,5 млн долларов.

Джонсон лидирует в списке Fobes второй год подряд. По данным издания, в 2019 году он заработал 89,4 млн доллара.

В топ также попал Райан Рейнольдс. Помимо «Красного уведомления», в числе его последних проектов есть «Призрачная шестерка» Майкла Бэя. За каждый из фильмов ему заплатили более 20 млн долларов. 

На седьмом месте — Лин-Мануэль Миранда, сыгравший в мюзикле Disney+ «Гамильтон». В 2020-м он заработал 45,5 млн долларов и обошел Уилла Смита (44,5 миллиона), Адама Сэндлера (41 миллион) и Джеки Чана (40 миллионов).

Полный список:

Источник: Forbes 

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