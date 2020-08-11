Никита Ефремов рассказал, что подвергся сексуальным домогательствам на съемках детского фильма

Никита Ефремов рассказал, что в юности стал жертвой сексуальных домогательств. Актер поделился историей после премьеры документального сериала «Хватит!», в котором рассказывается о насилии над женщинами. По его словам, инцидент произошел на съемках детского фильма. Название картины он не уточнил.

«В более-менее осознанном возрасте ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Я спал ночью. Для меня это было шоком. И я никому не сказал, только позвонил маме, переселился. Это было на съемках детского фильма. Не помню, сколько лет мне было, но, даже если бы я был совершеннолетним, меня в тот момент никто не спрашивал, хочу я этого или нет. Были всякие страхи, что это как-то не по-пацански, что я лох, что ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации, что обо мне подумают», — рассказал Ефремов.

«Когда я позволяю себе подумать на тему, что я жертва, сразу возникает множество опасений: не впасть бы в это состояние жертвы совсем, не манипулировать этим… Мне кажется, любой страх растворяется на свету. Страхи как вампиры. Не могу сказать, что тебе сразу станет легко, когда расскажешь о них, но они точно боятся света», — добавил актер.

Ефремов известен по таким сериалам, как «Тихий Дон», «Лондонград. Знай наших» и «Баллада о бомбере». Он также снимался в «Лете» Кирилла Серебренникова, где сыграл Боба (прототипом героя стал музыкант Борис Гребенщиков).