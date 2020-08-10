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Том Хэнкс и Билл Мюррей могли сыграть в «С широко закрытыми глазами» вместо Тома Круза

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В августе выходит новая биография Стэнли Кубрика, написанная профессором Хьюстонского университета Дэвидом Микичем. В книге есть подробности о последнем фильме режиссера — «С широко закрытыми глазами». Микич пишет, что изначально Кубрик видел в главной роли не Тома Круза, а Билла Мюррея, Тома Хэнкса и других актеров.

Круз сыграл нью-йоркского врача Билла Харфорда, который начинает ревновать жену (Николь Кидман), после того как она признается, что ее очаровал случайный морской офицер. Он уходит из дома посреди ночи и попадает в замок, где происходит ритуальная оргия, а все присутствующие носят венецианские маски.

По словам Микича, Кубрик составил список актеров еще в 1970-е. Помимо Хэнкса и Мюррея, в нем упомянуты Вуди Аллен, Стив Мартин, Дастин Хоффман, Уоррен БиттиАлан Алда, Альберт Брукс и Сэм Шепард.

В своих записях режиссер отмечал, что ищет кандидата с харизмой комика, но, как пишет Микич, в итоге он выбрал актера без «комической кости в теле». В книге также сказано, что комедийный шарм служил бы для героя защитным механизмом, но Кубрик решил отказаться от этой идеи.

«С широко закрытыми глазами» был снят по повести Артура Шницлера «Новелла о снах» и вышел в июле 1999 года, через четыре месяца после смерти Кубрика. Фильм также показали на кинофестивале в Венеции.

«С широко закрытыми глазами» можно посмотреть на КиноПоиск HD.

Источник: IndieWire

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